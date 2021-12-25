«Україна має талант»-2021: выступление группы Zapal в финале

25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Как выступила группа Zapal в финале «Україна має талант»-2021 ― смотрите прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

ZAPAL ― коллектив музыкантов, играющих на цимбалах, гитаре и кахоне, ― снова покорили украинских зрителей. Интересно, что Андрей, Иван и Алексей познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Они часто выступают на улицах города, привлекая большое внимание людей.

В финале группа ZAPAL исполнила попурри из самых известных украинских музыкальных произведений всех времен и на сцене показала видео цимбалистов со всего мира: «Наш номер построен на сочетании легендарной украинской музыки, самой известной в мире».

Сергей Притула был в таком восторге от номера: ««Щедрик» был написан чуть больше 100 лет назад, «Червона рута» — 50 лет назад, Океан Эльзы — 90-ые, дошли до Казки и запечатали вечно живущей коломыйкой… Порвали просто в куски! Слов нет описать это состояние! И неважно, когда была написана песня, цимбалы уместны всегда, и это все на них можно сыграть! И те люди со всего мира, которые появлялись на экране в пузырьках и играли на цимбалах, это говорит о том, что вы, слава Богу, не единственные, и мы не говорим о вымирающем виде украинского музыкального инструмента или музыкального направления. Спасибо вам за то, что у нас есть, чем гордиться!»

Женя Кот тоже гордится нашей культурой, песнями, которые признаны во всем мире: «Вы так круто это все объединили, так круто вы показываете украинский народный инструмент и реально делаете хорошее дело. Вы так талантливо это делаете! Это очень крутое и талантливое выступление!»

Ксения Мишина также была поражена номером группы: «Это просто эксклюзив, вы непревзойденны в своем оригинальном жанре, это крутое сочетание аутентики и современности! Вы и ваш талант просто непревзойденны!»

Интересно, что после кастинга группа общается с Русланой и в процессе подготовки совместной песни.



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