«Україна має талант»-2021: виступ гурту Zapal у фіналі

25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Як виступив гурт Zapal у фіналі «Україна має талант»-2021 ― дивіться просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

ZAPAL ― колектив музикантів, які грають на цимбалах, гітарі та кахоні, ― знову підкорив українських глядачів. Цікаво, що Андрій, Іван та Олексій познайомилися в Чернівцях, куди приїхали навчатися. Вони часто виступають на вулицях міста, привертаючи велику увагу людей.

У фіналі гурт ZAPAL виконав попурі з найвідоміших українських музичних творів усіх часів та на сцені показав відео цимбалістів з усього світу: «Наш номер побудований на поєднанні легендарної української музики, найвідомішої у світі».

Сергій Притула був у такому захваті від номера: ««Щедрик» був написаний трохи більше ніж 100 років тому, «Червона рута» — 50 років тому, Океан Ельзи — 90-ті, дійшли до Казки і запечатали вічно живучою коломийкою… Порвали просто в куски! Слів немає описати цей стан! І неважливо, коли була написана пісня, цимбали доречні завжди, і те все на них можна зіграти! І ті люди з усього світу, які з’являлися на екрані у бульбашках і грали на цимбалах, — це говорить про те, що ви, слава Богу, не єдині, і ми не говоримо про вимираючий вид українського музичного інструменту чи музичного напрямку. Спасибі вам за те, що маємо, чим пишатися!»

Женя Кот теж пишається нашою культурою, піснями, які визнані в усьому світі: «Ви так круто це все поєднали, так круто ви показуєте український народний інструмент і реально робите добру справу. Ви так талановито це робите! Це дуже крутий і талановитий виступ!»

Ксенія Мішина також була вражена номером гурту: «Це просто ексклюзив, ви неперевершені у своєму оригінальному жанрі, це таке круте поєднання автентики та сучасності! Ви і ваш талант — просто неперевершені!»

Цікаво, що після кастингу гурт спілкується з Русланою і вони в процесі підготовки спільної пісні.



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