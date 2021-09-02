Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся» випуск 28 від 02.09.2021: Чим здивує безтурботна бабуся Олена?

02.09.2021

2 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 28 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме остання учасниця ― безтурботна бабуся Олена. Вона зовсім не займається вихованням і розвитком онучки, бо впевнена, що це завдання батьків. Натомість весь вільний час бабуся присвячує собі та своїм захопленням. Та чи погодяться з такою позицією суперниці?

супербабушка

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки ― учасниці реаліті вирушають додому до безтурботної бабусі Олени. Героїня виростила трьох дітей, також є бабусею чотирирічної онуки. Олена не займається вихованням Мії, адже вважає, що це завдання і відповідальність її мами. Більшість часу бабуся приділяє саморозвитку і своїм хобі. Так, вона захоплюється езотерикою, танцями і малюванням. Чим іще здивує героїня? І хто переможе цього разу?

Більше на тему: 5 правил, завдяки яким діти навчаться вас чути

У 28 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на екстравагантні захоплення безтурботної бабусі?
  • Чому Олена не запросила учасниць до себе додому?
  • Невже героїня багато років жила з аб’юзером?
  • Чому двоє дітей безтурботної бабусі відмовилися розповідати про свого батька учасницям і залишили зйомки?
  • Яка сварка станеться між конкурентками на останній вечері?

Video: «Супербабуся» випуск 28 від 02.09.2021: Чим здивує безтурботна бабуся Олена?

Супербабуся випуск 28: Олена не займається вихованням і розвитком онучки. Замість цього весь вільний час бабуся присвячує себе і своїх захоплень. Але чи погодяться з такою позицією суперниці?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send