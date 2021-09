2 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 28 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме остання учасниця ― безтурботна бабуся Олена. Вона зовсім не займається вихованням і розвитком онучки, бо впевнена, що це завдання батьків. Натомість весь вільний час бабуся присвячує собі та своїм захопленням. Та чи погодяться з такою позицією суперниці?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки ― учасниці реаліті вирушають додому до безтурботної бабусі Олени. Героїня виростила трьох дітей, також є бабусею чотирирічної онуки. Олена не займається вихованням Мії, адже вважає, що це завдання і відповідальність її мами. Більшість часу бабуся приділяє саморозвитку і своїм хобі. Так, вона захоплюється езотерикою, танцями і малюванням. Чим іще здивує героїня? І хто переможе цього разу?

У 28 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

