«Супербабуся» випуск 28 від 02.09.2021: Чим здивує безтурботна бабуся Олена?
2 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 28 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме остання учасниця ― безтурботна бабуся Олена. Вона зовсім не займається вихованням і розвитком онучки, бо впевнена, що це завдання батьків. Натомість весь вільний час бабуся присвячує собі та своїм захопленням. Та чи погодяться з такою позицією суперниці?
Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки ― учасниці реаліті вирушають додому до безтурботної бабусі Олени. Героїня виростила трьох дітей, також є бабусею чотирирічної онуки. Олена не займається вихованням Мії, адже вважає, що це завдання і відповідальність її мами. Більшість часу бабуся приділяє саморозвитку і своїм хобі. Так, вона захоплюється езотерикою, танцями і малюванням. Чим іще здивує героїня? І хто переможе цього разу?
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У 28 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:
- Як учасниці відреагують на екстравагантні захоплення безтурботної бабусі?
- Чому Олена не запросила учасниць до себе додому?
- Невже героїня багато років жила з аб’юзером?
- Чому двоє дітей безтурботної бабусі відмовилися розповідати про свого батька учасницям і залишили зйомки?
- Яка сварка станеться між конкурентками на останній вечері?
Video: «Супербабуся» випуск 28 від 02.09.2021: Чим здивує безтурботна бабуся Олена?
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