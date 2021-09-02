Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка» выпуск 28 от 02.09.2021: Чем удивит беззаботная бабушка Елена?

02.09.2021

2 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 28 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать последняя участница ― беззаботная бабушка Елена. Она совсем не занимается воспитанием и развитием внучки, так как уверена, что это задача только родителей. Вместо этого все свободное время бабушка посвящает себе и своим увлечениям. Но согласятся ли с такой позицией соперницы?  

супербабушка

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к беззаботной бабушке Елене. Героиня вырастила троих детей, также она является бабушкой четырёхлетней внучки. Елена не занимается воспитанием Мии, ведь считает, что это задача и ответственность её мамы. Большинство времени бабушка уделяет саморазвитию и своим хобби. Она увлекается эзотерикой, танцами и рисованием. Чем еще удивит героиня? А также кто победит в этот раз?  

Больше по теме: 5 правил, благодаря которым дети научатся вас слышать

В 28 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Как участницы отреагируют на экстравагантные увлечения беззаботной бабушки?
  • Почему Елена не пригласила участниц к себе домой?
  • Неужели героиня много лет жила с абьюзером?
  • Почему двое детей беззаботной бабушки отказались рассказывать о своем отце участницам и покинули съемки? 
  • Какая ссора случится между конкурентками на последнем ужине?

Video: «Супербабушка» выпуск 28 от 02.09.2021: Чем удивит беззаботная бабушка Елена?

Супербабушка выпуск 28: Елена не занимается воспитанием и развитием внучки. Вместо этого все свободное время бабушка посвящает себе и своим увлечениям. Но согласятся ли с такой позицией соперницы?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить