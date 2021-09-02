2 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 28 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать последняя участница ― беззаботная бабушка Елена. Она совсем не занимается воспитанием и развитием внучки, так как уверена, что это задача только родителей. Вместо этого все свободное время бабушка посвящает себе и своим увлечениям. Но согласятся ли с такой позицией соперницы?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к беззаботной бабушке Елене. Героиня вырастила троих детей, также она является бабушкой четырёхлетней внучки. Елена не занимается воспитанием Мии, ведь считает, что это задача и ответственность её мамы. Большинство времени бабушка уделяет саморазвитию и своим хобби. Она увлекается эзотерикой, танцами и рисованием. Чем еще удивит героиня? А также кто победит в этот раз?

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В 28 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Как участницы отреагируют на экстравагантные увлечения беззаботной бабушки?

Почему Елена не пригласила участниц к себе домой?

Неужели героиня много лет жила с абьюзером?

Почему двое детей беззаботной бабушки отказались рассказывать о своем отце участницам и покинули съемки?

Какая ссора случится между конкурентками на последнем ужине?

Video: «Супербабушка» выпуск 28 от 02.09.2021: Чем удивит беззаботная бабушка Елена? Супербабушка выпуск 28: Елена не занимается воспитанием и развитием внучки. Вместо этого все свободное время бабушка посвящает себе и своим увлечениям. Но согласятся ли с такой позицией соперницы?

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