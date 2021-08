31 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 26 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме бабуся-господиня Людмила Миколаївна. Вона не уявляє свого життя без роботи на городі і консервації. До цього ж привчає і своїх онуків. Та чи потрібна їм робота так, як Миколаївні? І чи захоче бабуся прийняти ще чиюсь думку, крім своєї?

Учасниці реаліті вирушать у гості до бабусі-господині Людмили Миколаївни. Героїня живе в селі, багато часу приділяє роботі на городі, консервації та іншим заготівлям. Та головне багатство Людмили ― велика родина! Вона виховала трьох дітей, а також є бабусею семи онуків. Чи вдається зберігати близькість у такій великій родині? Це готові перевірити суперниці.

У 26 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

