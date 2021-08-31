31 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 26 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бабушка-хозяйка Людмила Николаевна. Она не представляет своей жизни без работы на огороде и консервации. К этому же приучает и своих внуков. Но нужна ли им работа так, как Николаевне? И захочет ли бабушка принять еще чье-то мнение, кроме своего?

Участницы реалити отправляются в гости к бабушке-хозяйке Людмиле Николаевне. Героиня живет в селе, много времени уделяет работе в огороде, консервации и другим заготовкам. Но главное богатство Людмилы ― большая семья! Она воспитала троих детей, а также является бабушкой семи внуков. Удается ли сохранять близость в такой большой семье? Готовы проверить соперницы.

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В 26 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Как участницы оценят хобби, которыми увлекается бабушка-хозяйка?

Неужели Людмила не прислушивается к мнению своих детей и внуков и считает, что их потолок ― работа на огороде?

Почему конкуренткам показалось, что у бабушки-хозяйки внуки избалованы?

Неужели Николаевна была дважды замужем за преступниками?

Video: «Супербабушка» выпуск 26 от 31.08.2021: Чем удивит бабушка-хозяйка Николаевна? Супербабушка выпуск 26: Людмила не представляет своей жизни без работы на огороде и консервации. К этому же приучает и своих внуков. Но нужна ли им работа так, как Николаевне?

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