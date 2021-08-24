Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся» випуск 22 від 24.08.2021: Чим здивує бабуся-хіпстерка Олена?

24.08.2021

24 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 22 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме бабуся-хіпстерка Олена. Вона вважає, що жити потрібно не напружуючись. Тому намагається проводити з онуками час якомога веселіше і ні в чому не обмежує їх. Та яка трагічна історія призвела до того, що Олена навідріз відмовляється часто зустрічатися з дітьми?

супербабушка

Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-хіпстерки Олени. Вона виховує онука та онучку. Олена не встановлює дітям жорстких рамок, не обмежує їхню свободу. Бабуся насолоджується життям і того самого навчає своїх онуків. Олена намагається бути на підхваті, але більшість часу приділяє собі. Чи зберігається при цьому близькість у родині?

У 22 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чому бабуся-хіпстерка зустріла своїх конкуренток із сокирою?
  • Яке враження на учасниць справив незвичайний дім Олени?
  • Невже бабуся-хіпстерка відсторонилася від дітей та онуків?
  • Навіщо Олена разом з онукою вивчає людські скелети?
  • Яка трагедія сталася з чоловіком Олени?
  • Чому бабусі-хіпстерці так і не вдалося налагодити хороші стосунки з сином?

Video: «Супербабуся» випуск 22 від 24.08.2021: Чим здивує бабуся-хіпстерка Олена?

Супербабуся випуск 22: Олена вважає, що жити потрібно не напружуючись. Тому намагається проводити з онуками час якомога веселіше і ні в чому не обмежує їх. Але що з цього приводу скажуть учасниці?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send