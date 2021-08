24 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 22 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме бабуся-хіпстерка Олена. Вона вважає, що жити потрібно не напружуючись. Тому намагається проводити з онуками час якомога веселіше і ні в чому не обмежує їх. Та яка трагічна історія призвела до того, що Олена навідріз відмовляється часто зустрічатися з дітьми?

Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-хіпстерки Олени. Вона виховує онука та онучку. Олена не встановлює дітям жорстких рамок, не обмежує їхню свободу. Бабуся насолоджується життям і того самого навчає своїх онуків. Олена намагається бути на підхваті, але більшість часу приділяє собі. Чи зберігається при цьому близькість у родині?

У 22 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.