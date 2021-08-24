«Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Чем удивит бабушка-хипстер Елена?
24.08.2021
24 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 22 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бабушка-хипстер Елена. Она считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но какая трагическая история привела к тому, что Елена наотрез отказывается часто встречаться с детьми?
Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-хипстеру Елене. Она воспитывает внука и внучку.Елена не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но большинство времени уделяет себе. Сохраняется ли при этом близость в семье?
В 22 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:
Почему бабушка-хипстер встретила своих конкуренток с топором?
Какое впечатление на участниц произвел необычный дом Елены?
Неужели бабушка-хипстер отстранилась от детей и внуков?
Зачем Елена вместе с внучкой изучает человеческие скелеты?
Какая трагедия произошла с мужем Елены?
Почему бабушке-хипстеру так и не удалось наладить хорошие отношения с сыном?
Video: «Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Чем удивит бабушка-хипстер Елена?
Супербабушка выпуск 22: Елена считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но что по этому поводу скажут участницы?