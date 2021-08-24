24 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 22 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бабушка-хипстер Елена. Она считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но какая трагическая история привела к тому, что Елена наотрез отказывается часто встречаться с детьми?

Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-хипстеру Елене. Она воспитывает внука и внучку.Елена не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но большинство времени уделяет себе. Сохраняется ли при этом близость в семье?

В 22 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Почему бабушка-хипстер встретила своих конкуренток с топором?

Какое впечатление на участниц произвел необычный дом Елены?

Неужели бабушка-хипстер отстранилась от детей и внуков?

Зачем Елена вместе с внучкой изучает человеческие скелеты?

Какая трагедия произошла с мужем Елены?

Почему бабушке-хипстеру так и не удалось наладить хорошие отношения с сыном?

Video: «Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Чем удивит бабушка-хипстер Елена? Супербабушка выпуск 22: Елена считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но что по этому поводу скажут участницы?

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