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«Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Чем удивит бабушка-хипстер Елена?

24.08.2021

24 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 22 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бабушка-хипстер Елена. Она считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но какая трагическая история привела к тому, что Елена наотрез отказывается часто встречаться с детьми?

супербабушка

Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-хипстеру Елене. Она воспитывает внука и внучку.Елена не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но большинство времени уделяет себе. Сохраняется ли при этом близость в семье? 

В 22 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Почему бабушка-хипстер встретила своих конкуренток с топором?
  • Какое впечатление на участниц произвел необычный дом Елены?
  • Неужели бабушка-хипстер отстранилась от детей и внуков?
  • Зачем Елена вместе с внучкой изучает человеческие скелеты?
  • Какая трагедия произошла с мужем Елены?
  • Почему бабушке-хипстеру так и не удалось наладить хорошие отношения с сыном?

Video: «Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Чем удивит бабушка-хипстер Елена?

Супербабушка выпуск 22: Елена считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому старается проводить с внуками время как можно веселее и ни в чем не ограничивает их. Но что по этому поводу скажут участницы?

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