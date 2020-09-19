Новий сезон Супермама 2 сезон стартує 12 жовтня на СТБ
19.09.2020
Не пропустіть – Супермама 2 сезон стартує на СТБ вже 12.10.2020! Щотижня чотири мами з різними підходами до виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Цього разу ви побачите зразкову дружину мусульманина та маму, яка називає своїх дітей «мауглі». Ви побачите жінок, які абсолютно не стежать за порядком вдома, а також тих домогосподарок, які схиблені на чистоті. Суперниці оцінюватимуть одна одну жорстко та не завжди справедливо, але останнє слово завжди буде за ведучим – психологом Дмитром Карпачовим. Дивіться 2 сезон проєкту Супермама з 12 жовтня на СТБ!
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Прем’єра – Супермама 2 сезон почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Супермама 2 сезон
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