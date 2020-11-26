26 листопада закінчився сьомий тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки бонусним 12 балам від ведучого проєкту і експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова перемогу здобула мама чотирьох синів Оля. Про те, чому вона вирішила взяти участь у реаліті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

А чому б і ні? Це прекрасний новий досвід. Мені стало цікаво, як це — зніматися в передачі. Ну і, звичайно ж, я хотіла розповісти і показати свою історію. Я завжди кажу, що щасливими можуть бути діти тоді, коли щасливі їхні батьки. Не можна жити тільки заради дітей, адже тоді вони перебувають у токсичній атмосфері.

Яке враження на вас справили учасниці?

Усі учасниці — різні. Перше враження було оманливе. Особливо про Рубіну. Спочатку мені було шкода її як жінку, адже здавалося, що вона все тягне на собі. Однак після того, як я більше про неї дізналася, кардинально змінила свою думку.

Щодо Юлі, то вона для мене мама-квочка. Мені здається, їй потрібно перестати заліковувати свого сина і зайнятися собою. Я б хотіла побажати їй стати більш самостійною і в 40 років не сидіти на шиї у батьків.

Єдина людина, про яку я не змінила думки, — це Наталя. Вона мені близька по духу.

Ви підтримуєте зв’язок із суперницями після проєкту?

Я підтримую зв’язок лише з Наталею. Ми списуємося, телефонуємо одна одній, навіть у гості ходили. Фінал, до слова, теж разом дивилися.

Під час випуску ви розповіли історію стосунків зі своїм чоловіком, яку прийняли не всі учасниці. Що порадите тим жінкам, які опинилися в аналогічній ситуації?

Мені здається, якщо в сім’ї все добре: побут, секс, дозвілля, — то чоловік ніколи не стане шукати когось на стороні. З щасливої ​​родини не йдуть. Мені би хотілося побажати всім жінкам бути більш упевненими. Адже якщо дружина хвилюється, значить, у неї є косяки. Тому краще працювати над собою, над стосунками, ніж осуджувати інших жінок.

Які поради можете дати тим жінкам, які виховують дітей свого чоловіка від попередніх шлюбів?

Якщо ви виховуєте дітей свого чоловіка, ви вже супермама. Хоча, звичайно, перш ніж зійтися з чоловіком, у якого є діти від попереднього шлюбу, треба дуже добре подумати. Та якщо ви вже ухвалили таке рішення, то можу побажати вам дуже багато терпіння. Воно точно стане в пригоді. Правда, це дуже нелегко. Та якщо ви кохаєте одне одного і розумієте, навіщо це робите, то цілком реально!

У фіналі Дмитро Карпачов заради вас змінив правила реаліті. Що скажете про це?

Дмитро Карпачов — красунчик! Правда, я не очікувала. Коли виставили всі оцінки, я зрозуміла, що не перемогла. Коли Дмитро додав два бали, я спочатку не повірила. Мене це трохи шокувало. Та було дуже приємно!

Чи змінилося щось після проєкту? Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова?

Не можу сказати, що щось кардинально змінилося. Хоча під час особистої зустрічі Дмитро сказав мені, що дітям потрібно давати більше права вибору. Я дотримуюся його рекомендацій.

До речі, тепер ми всією сім’єю дивимося «Супермаму». І навіть друзів «підсадили» на це реаліті.

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