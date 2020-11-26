26 ноября закончилась седьмая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря бонусным 12 баллам от ведущего проекта и эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева победу одержала мама четырех сыновей Оля. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили принять участие в проекте?

А почему бы и нет? Это прекрасный новый опыт. Мне стало интересно, как это — сниматься в передаче. Ну и, конечно же, я хотела рассказать и показать свою историю. Я всегда говорю, что счастливыми могут быть дети тогда, когда счастливы их родители. Нельзя жить только ради детей, ведь тогда они находятся в токсичной атмосфере.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Все участницы — разные. Первое впечатление было обманчивым. Особенно о Рубине. Сначала мне было жаль ее как женщину, ведь казалось, что она все тянет на себе. Однако после того, как я узнала ее получше, кардинально поменяла свое мнение.

Что касается Юли, то она для меня мама-наседка. Мне кажется, ей нужно перестать залечивать своего сына и заняться собой. Я бы хотела пожелать ей стать более самостоятельной и в 40 лет не сидеть на шее у родителей.

Единственный человек, о котором я не поменяла мнения, — это Наташа. Она мне близка по духу.

Вы поддерживаете связь с соперницами после проекта?

Я поддерживаю отношения только с Наташей. Мы списываемся, созваниваемся, даже в гости друг к другу ходили. Финал, к слову, тоже вместе смотрели.

Во время выпуска вы рассказали историю отношений со своим мужем, которую приняли не все участницы. Что посоветуете тем женщинам, которые оказались в аналогичной ситуации?

Мне кажется, если в семье все хорошо: быт, секс, досуг, — то муж никогда не станет искать кого-то на стороне. Из счастливой семьи не уходят. Мне бы хотелось пожелать всем женщинам быть более уверенными. Ведь если жена волнуется, значит у нее есть косяки. Поэтому лучше работать над собой, над отношениями, чем осуждать других женщин.

Какие советы можете дать тем женщинам, которые воспитывают детей своего мужа от предыдущих браков?

Если вы воспитываете детей своего мужа, значит вы уже супермама. Хотя, конечно, прежде чем сойтись с мужчиной, у которого есть дети от предыдущего брака, нужно очень хорошо подумать. Но если вы уже приняли такое решение, то могу пожелать вам очень много терпения. Оно точно пригодится. Правда, это очень нелегко. Но если вы любите друг друга и понимаете, зачем это делаете, то вполне реально!

В финале Дмитрий Карпачев ради вас изменил правила реалити. Что скажете по этому поводу?

Дмитрий Карпачев — красавчик! Правда, я не ожидала. Когда выставили все оценки, я поняла, что не победила. Когда Дмитрий добавил два балла, я сначала не поверила. Меня это немного шокировало. Но было очень приятно!

Изменилось ли что-то после проекта? Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева?

Не могу сказать, что что-то кардинально изменилось. Хотя во время личной встречи Дмитрий сказал мне, что детям нужно давать больше права выбора. Я придерживаюсь его рекомендаций.

Кстати, теперь мы всей семьей смотрим «Супермаму». И даже друзей «подсадили» на это реалити.

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