«Супермама» 2 сезон 25 выпуск: Действительно ли мама четырех сыновей увела мужа из семьи?

Сегодня, 23 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 25 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьбу за звание лучшей начинает новая четверка участниц: мама четырех сыновей, мама-экстрасенс, мама-интеллигентка и мама-переводчик. И первой гостей приняла мама четырех сыновей Ольга, которая воспитывает двоих родных детей и двоих детей мужа от первого брака. Но удается ли ей поддерживать гармонию в семье? Подробнее читайте в материале.

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В 25 выпуске соперниц принимала Ольга. Вместе с супругом она воспитывает четверых сыновей: двоих родных и двоих от первого брака мужа. Женщина успевает и проводить тренировки по фитнесу, и заниматься домом. Оля уверена, что грамотное распределение обязанностей — залог гармоничной семьи.

Чтобы посмотреть на то, как мама четверых детей живет в мужском царстве, участницы приехали в огромный дом под Киевом. Соперницы были удивлены интерьером дома, ведь дизайн выполнен в спокойных тонах, а это никак не вяжется с ярким характером Оли.

Конкурентки решили начать с ревизии холодильника. И с ходу интеллигентная мама Юля нашла алкоголь. Она была удивлена. По ее мнению, это немного опасно, ведь в доме много детей, которые могут в любой момент попробовать спиртное. Но сама Оля считает, что детей нельзя ограничивать и лучше, если они спросят разрешения, чем выпьют втихаря. Более того, Оля рассказала, что сама показывала старшему сыну, как правильно надевать презерватив. А своему младшему сыну в 5 лет уже рассказала, откуда берутся дети.

Чтобы отвлечь соперниц от ревизии, Оля решила рассказать подробнее о своей семье. Один из сыновей мужа — Иван — две недели назад переехал жить к отцу. А все из-за того, что у него ухудшилось поведение и парня исключили из школы. Мама четверых детей считает, что она сможет его перевоспитать. Однако участницы заподозрили, что Оля может ограничивать Ваню. Правда, парень в личном разговоре признался, что его мачеха хоть и контролирует, но не ограничивает при этом.

Когда мальчики ушли, участницы хотели выяснить, как Оля познакомилась с мужем и как решилась увести Гришу из семьи. Мама четверых детей с мужем рассказали, что они не планировали и не хотели разбивать семьи. Однако так случилось, они полюбили друг друга. Муж Оли был вынужден оставить свою бывшую жену и двоих маленьких детей ради любимой. Григорий рассказал, что тогда от него отвернулись все друзья. В свою очередь, Оля рассказала, что приложила очень много усилий, чтобы выстроить с мальчиками доверительные отношения. Она призналась, что ей было очень непросто, но она очень любит всех своих четверых сыновей и каждого считает родным.

Однако такой подход к созданию семьи разделили не все. Так, мама-экстрасенс Рубина была возмущена, ведь считает, что Оля построила свое счастье на чужих костях. По ее мнению, такое поведение недопустимо.

Но что по этому поводу скажет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 25 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 25 выпуск: Действительно ли мама четырех сыновей увела мужа из семьи? Супермама 2 сезон 25 выпуск: Действительно ли мама четырех сыновей увела мужа из семьи? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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