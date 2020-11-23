Сегодня, 23 ноября, в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться мамы настоящих мужчин: мама четырех сыновей, мама-экстрасенс, мама-интеллигентка и мама-переводчик. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Мама четырех сыновей Ольга

Ольга называет себя мамой со стальными яйцами. Женщина воспитывает четырех сыновей. В ее доме действуют четкие правила, а мальчикам порой кажется, что они живут, как в армии.

Мама-экстрасенс Рубина

Рубина вместе с мужем Арманом участвовали в мистическом проекте «Битва экстрасенсов», который, к слову, выиграли. Вместе они воспитывают 12-летнего сына Короля. Женщина очень любит своего мальчика и хочет дать ему самое лучшее: например, зубную щетку за 8 тысяч гривен и лимузин на день рождения.

Мама-интеллигентка Юлия

Юлия круглосуточно заботиться о здоровье своего 7-летнего сына. У мальчика лактазная недостаточность, поэтому он питается каждые три часа. Женщина уверена, что благодаря ограничениям в пище можно решить вопрос со здоровьем ребенка.

Мама-переводчик Наталья

Наталья не очень часто бывает со своим сыном, ведь половину времени живет в другой стране. Женщина работает переводчиком в Турции, а ее 7-летний сын может сам себе приготовить еду, постирать и убрать в квартире.

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На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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