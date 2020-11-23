Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 2 сезон: Мама четверых сыновей, мама-экстрасенс, мама-интеллигентка и мама-переводчик — участницы новой недели

23.11.2020

Сегодня, 23 ноября, в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться мамы настоящих мужчин: мама четырех сыновей, мама-экстрасенс, мама-интеллигентка и мама-переводчик. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Мама четырех сыновей Ольга

супермама

Ольга называет себя мамой со стальными яйцами. Женщина воспитывает четырех сыновей. В ее доме действуют четкие правила, а мальчикам порой кажется, что они живут, как в армии.

Мама-экстрасенс Рубина

супермама

Рубина вместе с мужем Арманом участвовали в мистическом проекте «Битва экстрасенсов», который, к слову, выиграли. Вместе они воспитывают 12-летнего сына Короля. Женщина очень любит своего мальчика и хочет дать ему самое лучшее: например, зубную щетку за 8 тысяч гривен и лимузин на день рождения.

Мама-интеллигентка Юлия

супермама

Юлия круглосуточно заботиться о здоровье своего 7-летнего сына. У мальчика лактазная недостаточность, поэтому он питается каждые три часа. Женщина уверена, что благодаря ограничениям в пище можно решить вопрос со здоровьем ребенка.

Мама-переводчик Наталья

супермама

Наталья не очень часто бывает со своим сыном, ведь половину времени живет в другой стране. Женщина работает переводчиком в Турции, а ее 7-летний сын может сам себе приготовить еду, постирать и убрать в квартире. 

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон: кто победил в 24 выпуске от 19.11.2020

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить