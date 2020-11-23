Сьогодні, 23 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийде 25 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться мами справжніх чоловіків: мама чотирьох синів, мама-екстрасенс, мама-інтелігентка і мама-перекладачка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама чотирьох синів Ольга

Ольга називає себе мамою зі сталевими яйцями. Жінка виховує чотирьох синів. У її домі діють чіткі правила, а хлопчикам часом здається, що вони живуть, наче в армії.

Мама-екстрасенс Рубіна

Рубіна разом із чоловіком Арманом брала участь у містичному проєкті «Битва екстрасенсів», у якому, до слова, перемогла. Разом подружжя виховує 12-річного сина Короля. Жінка дуже любить свого хлопчика і хоче дати йому все найкраще: наприклад, зубну щітку за 8 тисяч гривень і лімузин на день народження.

Мама-інтелігентка Юлія

Юлія цілодобово піклується про здоров’я свого 7-річного сина. У хлопчика лактазна недостатність, тому він харчується що три години. Жінка впевнена, що завдяки обмеженням у їжі можна вирішити питання зі здоров’ям дитини.

Мама-перекладачка Наталія

Наталія не дуже часто буває зі своїм сином, адже половину часу живе в іншій країні. Жінка працює перекладачкою в Туреччині, а її 7-річний син може сам собі приготувати їжу, випрати і прибрати в квартирі.

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Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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