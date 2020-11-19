Сьогодні, 19 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: амбітна тренерка, мама-двіж, мама-вогонь чи спартанська мама? Відповідь знайдете в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до 37-річної Ірини. Спартанська мама виховує 17-річного Даню і 4-річного Тимофія. Іра зізнається, що вона ― жорстка мама, яка не сюсюкається з дітьми і зайвий раз не обіймається. А все для того, щоб виховати їх справжніми чоловіками! Проте конкуренткам здалося, що Ірина має бути більш ніжною і толерантною зі своїми синами. Однак сама спартанська мама вважає, що ласка і обійми можуть сприяти тому, що її вони виростуть слабкими.

Другою за звання супермами боролася 33-річна Людмила. Вона разом з чоловіком виховує 3-річного сина Адольфа і донечку Афіну, якій півтора року. До народження дітей Люда жила дуже активним життям, багато подорожувала і навчалася нового. І зараз мама знаходить для себе нові заняття за інтересами, проходить різні курси і марафони. До навчання вона залучає і своїх дітей. Так, Адольф у три з половиною роки вільно володіє трьома мовами! Конкуренткам дуже сподобалися дітки. Єдине, що їх збентежило ― імена, які дібрала Люда: Адольф і Афіна. Так, спартанська мама висловила думку про те, що хлопчика будуть дражнити в школі, однак Люда до цього ставиться дещо інакше. Також суперниці розкритикували іграшки, які мама-двіж змайструвала своїми руками, ― їм здалося, що вони виконані неякісно. Амбітна мама Ілона вважає, що такі іграшки краще купити або робити їх якісно.

У 23 випуску суперниць дивувала мама-вогонь Таня ― яскрава учасниця третього сезону реаліті «Холостяк», модель весільних суконь, а також менеджерка з продажу. Весь вільний час вона присвячує головному чоловікові у своєму житті ― синові Дані. Йому Таня прищеплює найкращі джентльменські якості. Вона впевнена, що виховує суперчоловіка! Хлопчик конкуренткам дуже сподобався. Однак їх насторожив той факт, що Даня мріє, щоб його мама перестала пити. Суперниці були шоковані таким одкровенням сина. Але сама Таня вважає, що нічого поганого в цьому немає.

Останньою учасниці вирушили в гості до 24-річної Ілони. Молода і амбітна мама виховує 3-річного сина Ріната. Ілона ― блогерка в Instagram, а також тренерка. За 4 місяці вона схудла на 30 кг за авторською методикою і тепер допомагає іншим дівчатам! Нещодавно Ілона пішла від чоловіка і почала життя наново. Мама зізнається, що не вважає себе суворою або вимогливою. Ріната балують і купують йому багато іграшок. Проте учасницям проєкту, як і Дмитру Карпачову, не сподобалася така тактика виховання мами Ілони.

Так хто ж з учасниць здобув заповітне звання супермами? У фіналі було дуже гаряче. Найбільше балів від суперниць набрала мама-вогонь Таня! Отже, звання супермами цього тижня отримала Тетяна Ковінько!

Читайте нас також у Viber і Telegram.