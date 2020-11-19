Сегодня, 19 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: амбициозная тренерша, мама-движ, мама-огонь или спартанская мама? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к 37-летней Ирине. Спартанская мама воспитывает двоих сыновей — 17-летнего Даню и 4-летнего Тимофея. Ира признается, что она — жесткая мама, которая не сюсюкается с детьми и лишний раз не обнимается. А все для того, чтобы воспитать их настоящими мужчинами! Но конкуренткам показалось, что Ирина должна быть более нежной и толерантной с сыновьями. Однако сама спартанская мама считает, что ласка и объятия могут способствовать тому, что они вырастут слабыми.

Второй за звание супермамы боролась 33-летняя Людмила. Она вместе с супругом воспитывает 3-летнего сына Адольфа и доченьку Афину, которой полтора года. До рождения детей Люда жила очень активной жизнью, много путешествовала и обучалась новому. И сейчас мама находит для себя новые занятия по интересам, проходит разные курсы и марафоны. К обучению она привлекает и своих детей. Так, Адольф в три с половиной года свободно владеет тремя языками! Конкуренткам очень понравились детки. Единственное, что их смутило — имена, которые подобрала Люда: Адольф и Афина. Так, спартанская мама высказала мнение о том, что мальчика будут дразнить в школе, однако Люда к этому относится несколько иначе. Также соперницы раскритиковали те игрушки, которые мама-движ смастерила своими руками, ― им показалось, что они выполнены некачественно. Амбициозная мама Илона считает, что такие игрушки лучше купить или делать их качественно.

В 23 выпуске соперниц принимала мама-огонь Таня ― яркая участница третьего сезона реалити «Холостяк», модель свадебных платьев, а также менеджер по продажам. Все свободное время она посвящает главному мужчине в своей жизни ― сыну Дане. Ему Таня прививает лучшие джентльменские качества. Она уверена, что воспитывает супермужчину! Мальчик соперницам очень понравился. Однако их насторожил тот факт, что Даня мечтает, чтобы его мама перестала пить. Конкурентки были шокированы таким откровением сына. Но сама Таня считает, что ничего плохого в этом нет.

Последней участницы отправились в гости к 24-летней Илоне. Молодая и амбициозная мама воспитывает 3-летнего сына Рината. Илона ― блогер в Instagram, а также тренер. За 4 месяца она похудела на 30 кг по авторской методике и теперь помогает другим девушкам! Не так давно Илона ушла от мужа и начала жизнь заново. Амбициозная мама признается, что не считает себя строгой или требовательной. Рината балуют и покупают ему много игрушек. Но участницам проекта, как и Дмитрию Карпачеву, не понравилась такая тактика воспитания мамы Илоны.

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? В финале было очень жарко. Больше всего баллов от соперниц набрала мама-огонь Таня! Таким образом звание супермамы на этой неделе получила Татьяна Ковинько!

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