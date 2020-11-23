Сьогодні, 23 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 25 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьбу за звання найкращої розпочинає нова четвірка учасниць: мама чотирьох синів, мама-екстрасенс, мама-інтелігентка і мама-перекладачка. І першою гостей прийняла мама чотирьох синів Ольга, яка виховує двох рідних дітей і двох дітей чоловіка від першого шлюбу. Та чи вдається їй підтримувати гармонію в сім’ї? Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама чотирьох синів, мама-екстрасенс, мама-інтелігентка і мама-перекладачка — учасниці нового тижня

У 25 випуску суперниць зустрічала Ольга. Разом із чоловіком вона виховує чотирьох синів: двох рідних і двох від першого шлюбу чоловіка. Жінка встигає і проводити тренування з фітнесу, і займатися господарством. Оля впевнена, що грамотний розподіл обов’язків — запорука гармонійної сім’ї.

Щоб подивитися на те, як мама чотирьох синів живе в чоловічому царстві, учасниці приїхали до величезного будинку під Києвом. Суперниці були здивовані інтер’єром, адже дизайн виконаний у спокійних тонах, а це ніяк не в’яжеться з бурхливим характером Олі.

Конкурентки вирішили почати з ревізії холодильника. І зразу інтелігентна мама Юля знайшла алкоголь. Жінка була здивована. На її думку, це трохи небезпечно, адже в домі багато дітей, які можуть у будь-який момент покуштувати спиртне. Та сама Оля вважає, що дітей не можна обмежувати і краще, якщо вони запитають дозволу, ніж вип’ють нишком. Ба більше, Оля розповіла, що сама показувала старшому синові, як правильно користуватися презервативом. А своєму молодшому синові у 5 років уже розповіла, звідки беруться діти.

Щоб відвернути суперниць від ревізії, Оля вирішила розповісти докладніше про свою сім’ю. Один із синів чоловіка ― Іван ― два тижні тому переїхав жити до батька. А все через те, що в нього погіршилася поведінка і хлопця відрахували зі школи. Мама чотирьох синів вважає, що вона зможе його перевиховати. Однак учасниці запідозрили, що Оля може обмежувати Ваню. Правда, хлопець в особистій розмові зізнався, що його мачуха хоч і контролює, але не обмежує при цьому.

Коли хлопчики пішли, учасниці хотіли з’ясувати, як Оля познайомилася з чоловіком і як наважилася забрати Гришу з сім’ї. Мама чотирьох дітей з чоловіком розповіли, що вони не планували і не хотіли розбивати сім’ї. Однак так сталося, вони покохали одне одного. Чоловік Олі вирішив покинути свою колишню дружину і двох маленьких дітей заради коханої. Григорій розповів, що тоді від нього відвернулися всі друзі. У свою чергу Оля розповіла, що доклала дуже багато зусиль, щоб побудувати з хлопчиками довірливі стосунки. Вона зізналася, що їй було дуже непросто, але вона дуже любить усіх своїх чотирьох синів і кожного вважає рідним.

Однак такий підхід до створення сім’ї розділили не всі. Так, мама-екстрасенс Рубіна була обурена, адже вважає, що Оля побудувала своє щастя на чужих кістках. На її думку, така поведінка неприпустима.

А що про це скаже експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 25 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 25 випуск: Чи справді мама чотирьох синів украла чоловіка з сім’ї? Супермама 2 сезон 25 випуск: Чи дійсно мама чотирьох синів украла чоловіка з сім'ї? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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