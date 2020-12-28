«Супермама» 2 сезон 45 випуск: Як виховати джентльмена, знає б’юті-мама Нінель

Сьогодні, 28 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 45 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць вступає в боротьбу за звання найкращої. Цього тижня змагаються: б’юті-мама, монтессорі-мама, мама-танцівниця і мама-акторка. І першою суперниці відвідали б’юті-маму Нінель, яка виховує в сині справжнього джентльмена. Але як оцінили такий підхід конкурентки?

35-річна Нінель з Білої Церкви працює б’юті-майстринею і одна виховує 13-річного сина Гліба. Учасниця стверджує, що вона супермама, адже її син росте справжнім чоловіком: хлопчик обожнює маму, готує і галантно доглядає за нею.

Господиня будинку зустріла гостей і провела їх на кухню, де вони помітили її відверті фотографії. Учасниць збентежило, що ці знімки постійно бачить син Нінель. Дмитро Карпачов також підтвердив, що подібні фото не для дитячих очей, особливо коли син — підліток. Адже до нього можуть приходити друзі, і хлопцеві буде неприємно, якщо вони будуть бачити в його мамі сексуальний об’єкт. Тому ведучий радить зберігати такі знімки хоча б у спальні, а не в коридорі або на кухні.

Під час бесіди Нінель розповіла, що син часто доглядає за нею: носить важкі сумки, відкриває перед мамою двері і навіть приносить сніданок у ліжко. Однак учасницям і Дмитру Карпачову здалося, що останнє — це занадто і Нінель перекладає на сина обов’язки свого чоловіка.

Цікаво, що мама також навчила сина, як правильно доглядати за дівчатами і стежити за своєю зовнішністю. Гості вважають, що хлопчик не повинен так багато уваги приділяти стану своєї шкіри і волоссю. А ось ведучий навпаки нічого погано в цьому не побачив. На його думку, це дуже хороша звичка на майбутнє, але головне — щоб це не займало всю увагу хлопця.

Нінель дуже старається залучити сина у свій світ, тому хлопчик знає всіх клієнток мами, а також обговорює їхні проблеми. Втім, Дмитро Карпачов підкреслює, що кликати підлітка на домашні жіночі посиденьки — погана ідея. Підлітку набагато важливіше мати своє коло спілкування зі своїми інтересами, ніж увесь час проводити з мамою та її дорослими подругами.

Головна героїня сьогоднішнього випуску також відкрито говорить із сином про статеве дозрівання і секс. Не всі учасниці розділили такий підхід. Втім експерт підтвердив, що з дітьми потрібно говорити про секс, але видавати інформацію поступово, відповідно до віку дитини.

Як же все-таки правильно виховати хлопця, щоб він виріс чоловіком, — про це Нінель відверто поговорила з експертом з питань дитячої вікової психології Дмитром Карпачовим. А також які оцінки поставили героїні суперниці — докладніше дивіться ву повному 45 випуску проєкту «Супермама».

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Video: «Супермама» 2 сезон 45 випуск: Як виховати джентльмена, знає б’юті-мама Нінель Супермама 2 сезон 45 випуск: б'юті-мама Нінель виховує сина одна та хоче, щоб він виріс справжнім джентльменом. Чи правильно Нінель виховує сина - прокоментував Дмитро Карпачов

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