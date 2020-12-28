«Супермама» 2 сезон 45 выпуск: Как воспитать джентльмена, знает бьюти-мама Нинель

Сегодня, 28 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 45 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц вступает в борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: бьюти-мама, монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса. И первой соперницы посетили бьюти-маму Нинель, которая воспитывает в сыне настоящего джентльмена. Но как оценят такой подход конкурентки?

35-летняя Нинель из Белой Церкви работает бьюти-мастером и одна воспитывает 13-летнего сына Глеба. Участница утверждает, что она супермама, ведь ее сын растет настоящим мужчиной: мальчик обожает маму, готовит и галантно ухаживает за ней.

Хозяйка дома встретила гостей и провела их на кухню, где они заметили ее откровенные фотографии. Участниц смутило, что эти снимки постоянно видит сын Нинель. Дмитрий Карпачев также подтвердил, что подобные фото не для детских глаз, особенно когда сын — подросток. Ведь к нему могут приходить друзья, и парню будет неприятно, если они будут видеть в его маме сексуальный объект. Поэтому ведущий советует хранить такие снимки хотя бы в спальне, а не в коридоре или на кухне.

Нинель рассказала, что сын часто ухаживает за ней: носит тяжелые сумки, открывает перед мамой дверь и даже приносит завтрак в постель. Однако участницам и Дмитрию Карпачеву показалось, что последнее — это слишком и Нинель перекладывает на сына обязанности своего мужчины.

Мама научила сына, как правильно ухаживать за девушками и следить за своей внешностью. Гостьи посчитали, что мальчик не должен так много внимания уделять состоянию своей кожи и волос. А вот ведущий напротив ничего плохо в этом не увидел. По его мнению, это очень хорошая привычка на будущее, но главное — чтобы это не занимало все внимание парня.

Нинель очень старается вовлечь сына в свой мир, поэтому мальчик знает всех клиенток мамы, а также обсуждает их проблемы. Впрочем, Дмитрий Карпачев подчеркивает, что звать подростка на домашние женские посиделки — плохая идея. Подростку гораздо важнее иметь свой круг общения со своими интересами, чем все время проводить с мамой и ее взрослыми подругами.

Главная героиня сегодняшнего выпуска также открыто говорит с сыном о половом созревании и сексе. Не все участницы разделили такой подход. А эксперт подтвердил, что с детьми нужно говорить о сексе, но выдавать информацию постепенно, в соответствии с возрастом ребенка.

Как же все-таки правильно воспитать парня, чтобы он вырос мужчиной — об этом Нинель откровенно поговорила с экспертом по вопросам детской возрастной психологии Дмитрием Карпачевым. А также какие оценки поставили героине соперницы — подробнее смотрите в полном 45 выпуске проекта «Супермама».

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Video: «Супермама» 2 сезон 45 выпуск: Как воспитать джентльмена, знает бьюти-мама Нинель Супермама 2 сезон 45 выпуск: бьюти-мама Нинель воспитывает сына одна и хочет, чтобы он вырос джентльменом. Правильно ли женщина воспитывает сына - прокомментировал Дмитрий Карпачев

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