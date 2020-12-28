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«Супермама» 2 сезон: Бьюти-мама, монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса — участницы новой недели

28.12.2020

Сегодня, 28 декабря, в эфире телеканала СТБ выйдет 45 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бьюти-мама, монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Монтессори-мама Валерия

супермама

Для Валерии развитие ее 3-летнего ребенка стоит на первом месте. Она проводит со своим сыном 24/7 и считает его маленьким гением. 

Зажигательная мама-танцовщица Аня

супермама

Аня — тренер по танцам. Женщина не мыслит своей жизни без тверка. Также Аня воспитывает свою 3-летнюю дочь как настоящую модницу и часто покупает ей стильные вещи. 

Бьюти-мама Нинель

супермама

Нинель работает мастером по наращиванию волос и ресниц. Она воспитывает сына в женском царстве. Парень точно знает, как нужно вести себя с представительницами прекрасной половины человечества и как правильно сделать комплимент. 

Мама-актриса Алена 

супермама

Алена играет в театре и воспитывает двоих дочерей и сына. Женщина верит в то, что ее дети — очень талантливые. Старшая дочь — будущая актриса, средний ребенок — футболист, а младшая дочь занимается эстрадным вокалом. 

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

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