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«Супермама» 2 сезон: Б’юті-мама, монтессорі-мама, мама-танцівниця та мама-акторка — учасниці нового тижня

28.12.2020

Сьогодні, 28 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 45 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: б’юті-мама, монтессорі-мама, мама-танцівниця та мама-акторка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Монтессорі-мама Валерія

супермама

Для Валерії розвиток її 3-річної дитини стоїть на першому місці. Жінка проводить зі своїм сином 24/7 і вважає його маленьким генієм.

Запальна мама-танцівниця Аня

супермама

Аня — тренерка з танців. Вона не мислить свого життя без тверку. Також Аня виховує 3-річну доньку як справжню модницю і часто купує їй стильні речі.

Б’юті-мама Нінель

супермама

Нінель працює майстром з нарощування волосся та вій. Вона виховує сина в жіночому царстві. Хлопець точно знає, як потрібно поводитися з представницями прекрасної половини людства і як правильно зробити комплімент.

Мама-акторка Олена

супермама

Олена грає в театрі і виховує двох дочок і сина. Жінка вірить у те, що її діти — дуже талановиті. Старша донька — майбутня актриса, середній син — футболіст, а молодша донька займається естрадним вокалом.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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