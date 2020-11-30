«Супермама» 2 сезон 29 випуск: Ходіння по битому склу і мантри — як живе син мами-дзен Міли?

Сьогодні, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 29 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». У боротьбу за звання найкращої вступають нові учасниці: мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама. І першою гостей прийматиме мама-дзен Міла, яка виховує свого 5-річного сина в гармонії зі Всесвітом. Та чи не перегинає вона палицю і чи прислухається до думки сина?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама — учасниці нового тижня

Цього тижня схрестять свої мечі мама-дзен Міла, мама-кондитер у декреті Віталіна, лакшері-мама Катя і бодипозитивна мама Іра. Повірте, тиждень буде дуже спекотним, адже таких скандалів ви ще не бачили!

Першою в гості запрошує нутриціологиня Міла. Разом із чоловіком вона виховує 5-річного сина Авета. З дитинства мама прищеплює йому любов до здорового способу життя і духовного розвитку. Усі члени сім’ї займаються йогою, медитаціями і слухають мантри. У тому числі й дитина. Чи не страждають від цього інші сфери життя хлопчика — готові перевірити учасниці реаліті і Дмитро Карпачов.

З порога Міла вирішила показати конкуренткам частину свого життя і помедитувати. 5-річний Авет також вирішив приєднатися до мами. Однак учасницям здалося, що хлопчик не хоче і не повинен медитувати, а Міла нав’язує йому свої вподобання. Лакшері-мама Катя висловила думку про те, що для Авета більш цікаві дещо інші види ігор. До слова, хлопчик зізнався, що найбільше йому подобається читати книги і гратися. Авет продемонстрував неабиякі знання з природознавства та астрономії, чим дуже здивував матусь. Проте знайшлися й ті, кому такий розвиток не сподобався. Так, лакшері-мамі Каті здалося, що в Авета голова забита зайвою інформацією і це в майбутньому може зіграти з ним злий жарт.

Та це було не все, чим Мілі вдалося здивувати учасниць. Мама-дзен розповіла, а потім і продемонструвала, що її син у 5 років може босоніж ходити по битому склу. Однак такі навички хлопчика трохи шокували учасниць, адже, на їхню думку, це занадто небезпечно!

Чимало запитань виникло у матусь і під час ревізії холодильника. Конкуренткам здалося, що Міла повинна вживати більше м’яса, а не заповнювати дефіцит корисних речовин вітамінами. Однак сама мама-дзен вважає, що для правильного харчування потрібно їсти більше овочів і фруктів.

А як учасниці відреагують на те, що чоловік мами-дзен спить на цвяхах? І які поради жінка почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 29 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 29 випуск: Ходіння по битому склу і мантри — як живе син мами-дзен Міли? Супермама 2 сезон 29 випуск: Ходіння по битому склу і мантри - як живе син мами-дзен Міли? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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