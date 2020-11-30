Сьогодні, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийде 29 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама-дзен Міла

Міла виховує свого сина в гармонії з собою і зі Всесвітом. Хлопчик у 5 років уже знає, що таке духовні практики, а також може ходити по битому склу.

Мама-кондитер у декреті Віталіна

Віталіна — дружина «бога м’яса», шеф-кухаря і фіналіста кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчана. У її родині зірка не тільки чоловік, а й діти. Син завоював титул «Міні маленький принц світу», а дочка практично відразу після народження знімалася в кіно.

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Лакшері-мама Катя

Катя, незважаючи на те, що зараз перебуває в декреті з двома дітьми, вміє знайти час для себе. Жінка виховує своїх дітей самостійними. Вона спокійно може попросити 4-річного сина наглянути за 2-річною сестрою, поки сама спить.

Бодипозитивна мама Іра

Іра вважає, що жінки з пишними формами гідні носити звання супермами. Вона виховує однорічного сина Даміра і повністю підпорядковується його бажанням і потребам.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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