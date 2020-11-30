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«Супермама» 2 сезон: Мама-дзен, мама-кондитер в декрете, лакшери-мама и бодипозитивная мама — участницы новой недели

30.11.2020

Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 29 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-дзен, мама-кондитер в декрете, лакшери-мама и бодипозитивная мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Мама-дзен Мила

супермама

Мила воспитывает своего сына в гармонии с собой и со Вселенной. Мальчик в 5 лет уже знает, что такое духовные практики, а также может ходить по битому стеклу.

Мама-кондитер в декрете Виталина

супермама

Виталина — жена «бога мяса», шеф-повара и финалиста кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алика Мкртчана. В ее семье звезда не только муж, но и дети. Сын завоевал титул «Мини маленький принц мира», а дочка практически сразу после рождения снималась в кино. 

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Лакшери-мама Катя

супермама

Катя, несмотря на то, что сейчас находится в декрете с двумя детьми, умеет найти время для себя. Женщина воспитывает своих малышей самостоятельными. Она спокойно может попросить 4-летнего сына приглядеть за 2-летней сестрой, пока сама спит.

Бодипозитивная мама Ира

супермама

Ира считает, что женщины с пышными формами достойны носить звание супермамы. Она воспитывает годовалого сына Дамира и полностью подчиняется его желаниям и потребностям. 

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

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