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«Супермама» 2 сезон 29 выпуск: Ходьба по битому стеклу и мантры — как живет сын мамы-дзен Милы?

30.11.2020

Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 29 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». В борьбу за звание лучшей вступают новые участницы: мама-дзен, мама-кондитер в декрете, лакшери-мама и бодипозитивная мама. И первой гостей будет принимать мама-дзен Мила, которая воспитывает своего 5-летнего сына в гармонии со Вселенной. Но не перегибает ли она палку и прислушивается ли к мнению сына?  

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама — учасниці нового тижня

супермама

На этой неделе скрестят свои мечи мама-дзен Мила, мама-кондитер в декрете Виталина, лакшери-мама Катя и бодипозитивная мама Ира. Поверьте, неделя будет очень жаркой, ведь таких скандалов вы еще не видели!

Первой в гости приглашает нутрициолог Мила. Вместе с супругом она воспитывает 5-летнего сына Авета. С детства мама прививает ему любовь к здоровому образу жизни и духовному развитию. Все члены семьи занимаются йогой, медитациями и слушают мантры. В том числе и ребенок. Не страдают ли от этого другие сферы жизни мальчика — готовы проверить участницы реалити и Дмитрий Карпачев.

С  порога Мила решила показать конкуренткам часть своей жизни и помедитировать. 5-летний Авет также решил присоединиться к маме. Однако участницам показалось, что мальчик не хочет и не должен медитировать, а Мила навязывает ему свои предпочтения. Лакшери-мама Катя высказала мнение о том, что для Авета более интересны несколько другие виды игр. К слову, мальчик признался, что больше всего ему нравится читать книги и играть. Авет продемонстрировал незаурядные знания в естествознании и астрономии, чем очень удивил мамочек. Но нашлись и те, кому такое развитие не понравилось. Так, лакшери-маме Кате показалось, что у Авета голова забита лишней информацией и это в будущем может сыграть с ним злую шутку.

супермама

Но это было не все, чем Миле удалось удивить участниц. Мама-дзен рассказала, а затем и продемонстрировала, что ее сын в 5 лет может босиком ходить по битому стеклу. Однако такие навыки мальчика немного шокировали участниц, ведь, по их мнению, это слишком опасно!

Немало вопросов возникло у мамочек и во время ревизии холодильника. Конкуренткам показалось, что Мила должна употреблять больше мяса, а не восполнять дефицит полезных веществ витаминами. Однако сама мама-дзен считает, что для правильного питания нужно есть больше овощей и фруктов.  

супермама

А как участницы отреагируют на то, что муж мамы-дзен спит на гвоздях? И какие советы женщина услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 29 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 29 выпуск: Ходьба по битому стеклу и мантры — как живет сын мамы-дзен Милы?

Супермама 2 сезон 29 выпуск: Ходьба по битому стеклу и мантры — как живет сын мамы-дзен Милы? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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