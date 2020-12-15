15 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 38 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». І сьогодні розповідати про свої премудрості виховання буде мама-перфекціоністка Наталя. Жінка вже 17 років перебуває в декреті і витрачає всі свої сили на підтримання ідеальної чистоти в домі. Та чи вистачає їй часу на виховання, і чи прислухається вона до думки своїх дітей? А також як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Мама-перфекціоністка Наталя 17 років перебуває в декреті. Усе своє життя вона вирішила присвятити дітям і господарству. Для Наталії головне — чистота в домі. Її діти їдять тільки в кухні, мікрохвильову піч відкривають за допомогою серветки, а кран у ванній закривають ліктем, щоб на ньому не залишалося розводів. Та чи правильний такий підхід? Чи може гіперопіка негативно позначитись на розвитку дітей і призвести до протестів? У цьому сьогодні будуть розбиратися суперниці.

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У 38 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому деяким учасницям здалося, що Наталя перегинає з правилами і порядком у домі?

Навіщо мамі-перфекціоністці три пилососи?

Через що старша дочка Наталії втекла від мами вчитися до Польщі?

Чи можуть діти мами-перфекціоністки самостійно про себе подбати?

Чому Дмитро Карпачов висловив думку про те, що Наталя знущається над дітьми?

Video: «Супермама» 2 сезон 38 випуск від 15.12.2020: Ідеальна господиня, або Навіщо мамі-перфекціоністці три пилососи? Супермама 2 сезон 31 випуск: Ідеальна господиня, або Навіщо мамі-перфекціоністці три пилососи? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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