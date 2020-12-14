«Супермама» 2 сезон 37 випуск: Невже мама-непосида Аня переклала відповідальність за виховання на свою маму?

Сьогодні, 14 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 37 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає боротьбу за заповітне звання. Цього тижня змагаються: мама-перфекціоністка, мама-непосида, мама-мотиваторка і мама-продюсерка. І першою гостей зустріла мама-непосида Аня. Жінка виховує двох дітей і дуже пишається красою свого чоловіка. Вона вважає, що декрет — не вирок. Та чи не переклала вона відповідальність за виховання своїх дітей на інших?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама-перфекціоністка, мама-непосида, мама-мотиваторка і мама-продюсерка — учасниці нового тижня

Мама-непосида Аня виховує двох дітей і вважає, що декрет — не вирок. Вона спокійно може піти на манікюр чи фарбування волосся, у той час як за малюками догляне бабуся. Ба більше, старший син Ані відвідує садок з однорічного віку. Така ж доля чекає і на молодшу дочку. Та чи правильний це підхід? У цьому вирішили розібратися учасниці, які вже прийшли до неї в гості.

Аня запросила суперниць у дім, і, відчинивши двері, матусі одразу ж потрапили у вітальню-дитячу. Конкурентки були трохи здивовані, адже в кімнаті можуть бути протяги, проте сама Аня вважає, що це нормально. Не турбує маму-непосиду й чистота. Учасниці зауважили, що в кімнаті був безлад: дітки гралися в брудному манежі і брали в рот брудні іграшки. Проте господиня дому вважає, що діти не повинні жити в стерильності. Зараз головне її завдання — займатися з дітьми. Так, у малюків прекрасно розвинена дрібна моторика. У рік дочка мами-непосиди може вже включити штекер у розетку і зарядити стик в «айкос», а старший син прекрасно збирає пазли. Також Аня зізналася, що її син з року відвідує дитячий садочок. Мама вважає, що декрет — це нудно. Їй дуже подобається відвідувати салони краси, зустрічатися з кумою і весело проводити час. Однак учасницям здалося, що Ані просто нудно сидіти з дітьми.

Незабаром мама-непосида запросила гостей на кухню, адже дітей треба було погодувати і покласти спати. Там суперниці познайомилися з мамою Ані, яка допомагає їй виховувати дітей. Учасниці відзначили, що вона — досить сувора жінка, яка контролює практично кожен крок своєї дочки. До слова, між учасницями відбувалася бурхлива розмова, під час якої мама Ані розповіла про свої методи виховання. Так, жінка вважає, що з дітьми потрібно бути суворою, і немає нічого страшного в тому, щоб кілька разів ляпнути їх паском. Щоб уникнути сварки, Аня попросила маму вкласти дітей спати, проте жінка, хоч і вийшла з кімнати, все ж продовжила підслуховувати розмову учасниць за дверима.

Суперниці поцікавилися, чому Аня не живе окремо від мами. І жінка сказала, що поки їй зручно жити з мамою, адже вона їй допомагає. До того ж мама часто погрожує, що позбавить її допомоги, якщо Аня переїде.

Ну, а яке враження на учасниць справить чоловік Ані? А також які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 37 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 37 випуск: Невже мама-непосида Аня переклала відповідальність за виховання на свою маму? Супермама 2 сезон 37 випуск: Невже мама-непосида Аня переклала відповідальність за виховання на свою маму? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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