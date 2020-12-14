«Супермама» 2 сезон 37 выпуск: Неужели мама-непоседа Аня переложила ответственность по воспитанию на свою маму?

Сегодня, 14 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 37 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за заветное звание. На этой неделе сражаются: мама-перфекционистка, мама-непоседа, мама-мотиватор и мама-продюсер. И первой гостей встретила мама-непоседа Аня. Женщина воспитывает двоих детей и очень гордится красотой своего мужа. Она считает, что декрет — не приговор. Но не переложила ли она ответственность по воспитанию своих детей на других?

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Мама-непоседа Аня воспитывает двоих детей и считает, что декрет — не приговор. Она спокойно может пойти на маникюр или покраску волос, в то время как за малышами присмотрит бабушка. Более того, старший сын Ани посещает сад с годовалого возраста. Такая же участь ждет и младшую дочь. Но правильный ли это подход? В этом решили разобраться участницы, которые уже пришли к ней в гости.

Аня пригласила соперниц в дом, и, открыв дверь, мамочки сразу же попали в гостиную-детскую. Конкурентки были слегка удивлены, ведь в комнате могут быть сквозняки, однако сама Аня считает, что это нормально. Не тревожит маму-непоседу и чистота. Участницы отметили, что в комнате был беспорядок: детки играли в грязном манеже и брали в рот грязные игрушки. Но хозяйка дома считает, что дети не должны жить в стерильности. Сейчас главная ее задача — заниматься с детьми. Так, у малышей прекрасно развита мелкая моторика. В год дочь мамы-непоседы может уже включить штекер в розетку и зарядить стик в «айкос», а старший сын прекрасно собирает пазлы. Также Аня призналась, что ее сын с года посещает детский сад. Мамочка считает, что декрет — это скучно. Ей очень нравится посещать салоны красоты, встречаться с кумой и весело проводить время. Однако участницам показалось, что Ане просто скучно сидеть с детьми.

Вскоре мама-непоседа пригласила гостей на кухню, ведь детей надо было покормить и уложить спать. Там соперницы познакомились с мамой Ани, которая помогает ей воспитывать детей. Участницы отметили, что она — достаточно строгая женщина, которая контролирует практически каждый шаг своей дочери. К слову, между участницами возник очень бурный разговор, во время которого мама Ани рассказала о своих методах воспитания. Так, женщина считает, что с детьми нужно быть построже, и нет ничего страшного в том, чтобы пару раз шлепнуть их ремнем. Чтобы избежать ссоры, Аня попросила маму уложить детей спать, однако женщина, хоть и вышла из комнаты, все же продолжила подслушивать разговор участниц за дверью.

Соперницы поинтересовались, почему Аня не живет отдельно от мамы. И женщина сказала, что пока ей удобно жить с мамой, ведь она ей помогает. К тому же мама часто угрожает, что лишит ее помощи, если Аня переедет.

Ну, а какое впечатление на участниц произведет муж Ани? А также какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 37 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 37 выпуск: Неужели мама-непоседа Аня переложила ответственность по воспитанию на свою маму? Супермама 2 сезон 37 выпуск: Неужели мама-непоседа Аня переложила ответственность по воспитанию на свою маму? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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