Сегодня, 14 декабря, в эфире телеканала СТБ выйдет 37 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-перфекционистка, мама-непоседа, мама-мотиватор и мама-продюсер. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-перфекционистка Наталья

Наталья задержалась в декрете на 17 лет. В ее доме всегда должна быть идеальная чистота. Такие же принципы женщина пытается привить и своим детям, которые, помыв руки, закрывают кран локотком, чтобы не было разводов.

Мама-непоседа Аня

Аня не любит скучно проводить время. Поэтому, даже будучи в декрете с двумя детьми, она никогда себе ни в чем не отказывает и спокойно может пойти на маникюр или окрашивание волос.

Мама-мотиватор Елена

Елена для своих детей стала настоящей звездой. Ее малышки часто хвастаются мамой перед одноклассниками и друзьями. Елена уверена: ее дети гордятся ею.

Мама-продюсер Лиля

Лиля воспитывает двоих детей и из старшей дочери хочет сделать настоящую звезду. Женщина выбирает для малышки наряды, репертуар, концертные площадки и свято верит в то, что ее дочь добьется успеха.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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