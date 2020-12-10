10 декабря закончилась девятая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря бонусным баллам от ведущего и эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева победу одержала мама-психолог Инна. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Мы с дочкой часто смотрели эту передачу, и в одной из них Лиза увидела, что мама ударила своего ребёнка. На нее это произвело очень сильное впечатление, и она предложила: «Мама, ты же психолог, давай пойдем на эту передачу и ты всем расскажешь, что так делать нельзя». Вначале я отшутилась, но потом решила — а почему бы и не поучаствовать? Ведь ко мне, как к психологу, очень часто приходят женщины, которые считают себя плохими мамами из-за того, что не всегда могут справиться со своими эмоциями. Поэтому я решила показать всем женщинам, что можно быть хорошей мамой, даже если твоя жизнь не соответствует общепринятому идеалу. Ведь, как мне кажется, супермама — это неидеальная мама, потому что идеальных людей не существует. Супермама — это та мама, которая хочет учиться находить общий язык с ребенком, строить с ним отношения.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Участницы были очень разные. Съемки передачи — это достаточно стрессовая ситуация, в которой человек не может притворяться, он проявляет все свои истинные качества. Мне было очень любопытно наблюдать за тем, как проявлялась каждая из них. Кто-то оставался верным своим принципам, а кто-то ради победы с легкостью от них отказывался. Саша произвела на меня впечатление очень несчастного человека, для которого этот мир — враждебный, будто она видит его в черных красках. Ее агрессивное поведение — попытка напасть первой — своего рода защита от риска, что могут сделать больно.

Таня мне показалась очень целеустремленной. Она готова идти к своей цели, не слишком тщательно выбирая средства. Ира мне понравилась. Она уверенная в себе, умная, красивая и воспитанная.

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Поддерживаете ли вы связь с участницами?

После программы мы регулярно общаемся с Ирой. Надеюсь, это общение продолжится и дальше. С Сашей и Таней общение прекратилось, наверное, потому, что мы очень разные.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам честно поговорить с дочерью об отношениях с бывшим мужем. Вы прислушались к его совету?

Да, конечно. Я понимаю, что, возможно, мы с бывшим мужем могли быть слишком бережными в беседе с дочерью. Именно поэтому у нас остались открытыми некоторые вопросы. Но после передачи мы объяснили непонятные для нее нюансы.

Изменилось ли что-то после проекта?

Я вообще не публичный человек и немного волновалась, думала о том, как буду чувствовать себя после выхода передачи. Хочу поблагодарить зрителей, которые поддерживали меня своими комментариями. Лизонька очень рада, что нам досталась победа, говорит, что она этого просила у Деда Мороза. А в моей практике стало больше клиентов. Многие говорят, что им легче решиться на визит к человеку, которого уже немного знаешь, пусть даже из телевизора.

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