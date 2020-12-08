«Супермама» 2 сезон 34 выпуск: Неужели дочь мамы-психолога Инны живет в иллюзорном мире?

Сегодня, 8 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 34 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-психолога Инны. Женщина воспитывает 7-летнюю дочь свободной личностью и не давит на нее родительским авторитетом. Но не живет ли Лиза в выдуманном мире, и не страдает ли от этого дисциплина?

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Мама-психолог Инна воспитывает 7-летнюю дочку Лизу. Главное правило для Инны — уважать ребенка с самого детства. Она разрешает девочке проявлять любые эмоции, одеваться по личным предпочтениям, учиться так, как она сама считает нужным. Инна не подавляет дочь своим авторитетом. Хорошая ли это тактика и не пострадает ли при этом дисциплина — в этом решили разобраться соперницы.

Участницы были шокированы шикарной квартирой, в которой проживает Инна с дочерью. Как призналась мама-психолог, ее купил муж, и после развода в ней живут Инна с Лизой. К слову, мужчина, приезжая в гости, также останавливается здесь. Мама-психолог рассказала, что все финансовые расходы по оплате коммунальных услуг, а также дополнительные занятия и школу оплачивает бывший муж. Но участницы не разделили такой уклад жизни. Им показалось, что после развода бывший муж должен жить отдельно. Но, как призналась Инна, на данный момент ее все устраивает.

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В откровенном разговоре с участницами мама-психолог призналась, что разошлась с мужем из-за его измены. Сейчас мужчина проживает в Лондоне. Инна пока не сообщила дочери о разводе. Она боится травмировать ребенка. Однако соперницы считают, что это нечестно по отношению к девочке.

Во время разговора с Лизой участницы выяснили: она уверена, что папа просто работает в другой стране. Узнать больше им не удалось, ведь Инна остановила мамочек и попросила больше эту тему не поднимать. Хозяйка дома посчитала, что такие вопросы обсуждать с ребенком некорректно, чем конкурентки были возмущены. По их мнению, обманывать детей нельзя, и Инна должна честно рассказать правду дочке.

Какими еще откровениями поделилась с соперницами мама-психолог Инна? А также какие советы она услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 34 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск: Неужели дочь мамы-психолога Инны живет в иллюзорном мире? Супермама 2 сезон 34 выпуск: Неужели дочь мамы-психолога Инны живет в иллюзорном мире? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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