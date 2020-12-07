«Супермама» 2 сезон 33 выпуск: Неужели мама-богиня Таня совсем не занимается воспитанием детей?

Сегодня, 7 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 33 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей встретила мама-богиня Таня, которая воспитывает двоих сыновей. Ее дети — очень самостоятельные: с 6-ти лет мальчики пользуются общественным транспортом, готовят еду, стирают и убирают в квартире. Но не переложила ли Таня ответственность на сыновей? И хватает ли ей времени, чтобы проводить его с детьми?

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Татьяна работает транспортным логистом и воспитывает двоих сыновей — 10-летнего Максима и 7-летнего Матвея. Главная задача для женщины — развивать в детях самостоятельность. Мальчики могут приготовить еду, загрузить стирку, сделать все уроки и даже добраться на дополнительные занятия на общественном транспорте. Но насколько хороши такие методы воспитания? В этом решили разобраться участницы.

Конкуренток встретила не мама, а ее сыновья. Мальчики пригласили девушек в гостинную и приготовили им милк-шейки. Соперниц удивило то, что дети Тани очень самостоятельны. Однако сама героиня выпуска еще на знакомстве заявила, что именно так воспитывает своих сыновей. Мама-богиня рассказала, что ее дети с 6-ти лет сами пользуются общественным транспортом и могут полностью о себе позаботиться. Но конкурентки посчитали, что это слишком рано. К тому же они не оценили, что мальчики могут сами готовить, стирать и убирать в квартире. Мама из народа Саша считает, что Таня просто переложила ответственность на детей.

Чтобы сменить тему, мама-богиня решила рассказать соперницам об отношениях с бывшим. Женщина приняла решение разойтись, потому что в прошлом в ее доме часто случались ссоры. Мужчина позволял себе поднимать руку на Таню даже при детях. Участницы были возмущены таким поведением бывшего мужа. А мама-психолог Инна отметила, что Тане не стоит говорить плохо об отце при мальчиках. По ее мнению, для ребят это большая психологическая травма.

Для того, чтобы разрядить накалившуюся обстановку, Таня решила показать участницам свое хобби. Для этого она пригласила их в студию танцев, ведь с недавних пор именно это занятие помогло ей принять свое тело и поверить в то, что она — красива. Таня продемонстрировала соперницам несколько эротичный танец. Не все мамочки оценили ее талант. Более того, когда мама из народа узнала, что Таня может так станцевать и перед своими сыновьями, она возмутилась. Женщина считает, что такое поведение недопустимо.

Какими еще откровениями поделилась с соперницами мама-богиня Таня, и как участницы оценили ужин, который для них приготовили мальчики? И главное, какие советы женщина услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 33 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 33 выпуск: Неужели мама-богиня Таня совсем не занимается воспитанием детей? Супермама 2 сезон 33 выпуск: Неужели мама-богиня Таня совсем не занимается воспитанием детей? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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