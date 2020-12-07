Сьогодні, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 33 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей зустріла мама-богиня Таня, яка виховує двох синів. Її діти — дуже самостійні: з 6-ти років хлопчики користуються громадським транспортом, готують їжу, перуть і прибирають у квартирі. Та чи не переклала Таня відповідальність на синів? І чи вистачає їй часу, щоб проводити його з дітьми?

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Тетяна працює транспортним логістом і виховує двох синів — 10-річного Максима та 7-річного Матвія. Головне завдання для жінки — розвивати в дітях самостійність. Хлопчики можуть приготувати їжу, завантажити прання, зробити всі уроки і навіть дістатися на додаткові заняття на громадському транспорті. Та наскільки гарні такі методи виховання? У цьому вирішили розібратися учасниці.

Конкуренток зустріла не мама, а її сини. Хлопчики запросили дівчат у вітальню і приготували їм мілк-шийки. Суперниць здивувало те, що діти Тані дуже самостійні. Однак сама героїня випуску ще на знайомстві заявила, що саме так виховує своїх синів. Мама-богиня розповіла, що її діти з 6-ти років самі користуються громадським транспортом і можуть повністю про себе подбати. Та конкуренткам здалося, що це занадто рано. До того ж вони не оцінили, що хлопчики можуть самі готувати, прати і прибирати в квартирі. Мама з народу Саша вважає, що Таня просто переклала відповідальність на дітей.

Щоб змінити тему, мама-богиня вирішила розповісти суперницям про стосунки з колишнім. Жінка вирішила розійтися, бо в минулому в її домі часто траплялися сварки. Чоловік дозволяв собі піднімати руку на Таню навіть при дітях. Учасниці були обурені такою поведінкою колишнього чоловіка. А мама-психолог Інна зазначила, що Тані не варто говорити погано про батька при дітях. На її думку, для хлопців це велика психологічна травма.

Для того, щоб розрядити ситуацію, Таня вирішила показати учасницям своє хобі. Для цього вона запросила їх до студії танців, адже віднедавна саме це заняття допомогло їй прийняти своє тіло і повірити в те, що вона — вродлива. Таня продемонструвала суперницям дещо еротичний танець. Не всі матусі оцінили її талант. Ба більше, коли мама з народу дізналася, що Таня може так станцювати і перед своїми синами, вона обурилася. Жінка вважає, що така поведінка неприпустима.

Якими ще одкровеннями поділилася з суперницями мама-богиня Таня, і як учасниці оцінили вечерю, яку для них приготували хлопчики? Та головне, які поради жінка почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 33 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 33 випуск: Невже мама-богиня Таня зовсім не займається вихованням дітей? Супермама 2 сезон 33 випуск: Невже мама-богиня Таня зовсім не займається вихованням дітей? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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