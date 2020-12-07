Сьогодні, 7 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 33 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама-психологиня, мама-богиня, мама на мільйон і мама з народу. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Мама-психологиня Інна

Інна виховує свою 7-річну доньку незалежною особистістю і з повагою ставиться до її бажань. Жінка не тисне на дитину батьківським авторитетом, дозволяє їй одягатися так, як вона хоче, і вчитися так, як дівчинка вважає за потрібне.

Мама-богиня Таня

На першому місці в Тані — вона сама. І тільки потім уже — двоє синів, 10-ти і 7-ми років. Хлопчики спокійно можуть приготувати вечерю, самостійно користуються громадським транспортом і допомагають мамі по господарству.

Мама на мільйон Іра

Іра — коуч з фінансової грамотності. Жінка виховує сина справжнім вундеркіндом. У 2 роки хлопчик уже знає всі марки автомобілів, усі планети і кілька мов.

Мама з народу Саша

Для Саші дуже важливо виховати своїх дітей щасливими, а не розпещеними мажорами. Вона не обтяжує синів нудними правилами та обмеженнями, адже вважає, що багато хто з нас у дитинстві їв землю з пісочниці та вазонів і при цьому виріс здоровою людиною.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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