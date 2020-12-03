3 грудня закінчився восьмий тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам конкуренток та бонусним балам від ведучого і експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-кондитерка в декреті Віталіна. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Навесні я подивилася кілька випусків проєкту. Ну, і Сем, звісно, приєднувався до мене! І щоразу після закінчення передачі він мене запитував, чому я не знімаюся там? Він мене дуже довго вмовляв. І я наважилася. Я знаю, що зйомки — це стрес. Я пережила його, коли брала участь у проєкті «МастерШеф» разом з Аліком. Звичайно, у мене були сумніви. Впускати настільки близько в дім і душу! Але Сем умовив і наполіг на моїй участі. Спасибі йому за це!

Як відреагував ваш чоловік на бажання взяти участь у проєкті?

Звичайно ж, я радилася з чоловіком, перш ніж погодитися на зйомки. Мені була важлива його думка. Алік мене підтримав і сказав, що це мій шанс показати і проявити себе! Він упевнений, що я супермама для своїх дітей! І якщо я готова морально до зйомок, то він мене підтримає! Та саме рішення ухвалювала тільки я. Мій чоловік підтримує мене в будь-яких моїх починаннях!

Яке враження на вас справили учасниці?

Дівчата всі абсолютно різні! Ми не схожі одна на одну. У кожної своє життя і свої пріоритети — саме це додавало інтересу. Мені хотілося познайомитися ближче і дізнатися, хто як живе і як виховує дітей.

Під час випуску учасниці дорікнули вам, що ви — тінь свого чоловіка. Що можете сказати про це?

«Тінь свого чоловіка» — ця фраза звучала з першої зустрічі, і назвала мене так Іра. І протягом дня, коли знімали в мене вдома, Іра повторювала мені її, як мантру. Я до цього ніколи такого не чула на свою адресу й навіть не замислювалася про це! Після зйомок і пресингу від дівчат це словосполучення ― «тінь свого чоловіка» — мене просто вивело з ладу! Я ходила і прокручувала ці слова у своїй голові. Думала, а може, це правда? Але це були всього лише емоції, які в мені накопичилися за час зйомок. І тільки після всіх роздумів я зрозуміла: проблема не в мені, а в дівчатах. Я ніколи не була тінню свого чоловіка! Усе, що в нас є, все, чого досяг Алік, — не без моєї допомоги, підтримки і віри в нього. Він це знає і цінує. І тінь не може бути коханою, бажаною і з сяйвом в очах! Тінь — це ніхто і ніщо, вона ходить за вами невизнаною і непотрібною. Це не про мене.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди висловив думку про те, що вам потрібно відкрити свою невелику пекарню. Ви прислухалися до його думки?

Я йшла на проєкт, щоб дізнатися і почути думку Дмитра Карпачова про себе як про маму. Мені було цікаво, може, я щось роблю не так, не помічаю чогось. Та яким же було моє здивування, коли замість материнства ми говорили про мене як про особистість! Дмитро порадив відкрити кондитерську, і він це сказав з такою вірою, що в мене почали крила виростати. З’явилася впевненість у собі!

Чи змінилося щось після проєкту?

Змінилася моя самооцінка, вона стала вищою! Після випуску мені написало дуже багато людей, усі мене підтримали. Дякую їм дуже! Я почала більше часу приділяти собі, займатися собою. Зараз я проробляю рецепти, вдосконалюю їх, записую, розробляю концепцію. Дякую проєкту, що дав можливість побачити себе збоку і оцінити!

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