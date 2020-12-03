3 декабря закончилась восьмая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам конкуренток и бонусным баллам от ведущего и эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева победу одержала мама-кондитер в декрете Виталина. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте?

Весной я посмотрела несколько выпусков проекта. Ну, и Сэм, естественно, присоединялся ко мне! И каждый раз по окончании передачи он меня спрашивал, почему не я снимаюсь там? Он меня очень долго уговаривал. И я решилась. Я знаю, что съемки — это стресс. Я пережила его, когда участвовала в проекте «МастерШеф» вместе с Аликом. Конечно, у меня были сомнения. Впускать настолько близко в дом и душу! Но Сэм уговорил и настоял на моем участии. Спасибо ему за это!

Как отреагировал ваш муж на желание принять участие в проекте?

Конечно же, я советовалась с мужем перед тем, как согласиться на съемки. Мне было важно его мнение. Алик меня поддержал и сказал, что это мой шанс показать и проявить себя! Он уверен в том, что я супермама для своих детей! И если я готова морально к съемкам, то он меня поддержит! Но само решение принимала только я. Мой муж поддерживает меня в любых моих начинаниях!

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Девочки все абсолютно разные! Мы не похожи друг на друга. У каждой своя жизнь и свои приоритеты — именно это прибавляло интереса. Мне хотелось познакомиться поближе и узнать, кто как живет и как воспитывает детей.

Во время выпуска участницы упрекнули вас в том, что вы — тень своего мужа. Что можете сказать по этому поводу?

«Тень своего мужа» — эта фраза звучала с первой встречи, и назвала меня так Ира. И на протяжении дня, когда снимали у меня дома, Ира повторяла мне ее, как мантру. Я до этого никогда такого не слышала в свой адрес и даже не задумывалась об этом! После съемок и прессинга от девочек это словосочетание ― «тень своего мужа» — меня просто вывело из строя! Я ходила и прокручивала эти слова в своей голове. Думала, а может, и правда? Но это были всего лишь эмоции, которые во мне накопились за время съемок. И только после всех раздумий я поняла: проблема не во мне, а в девочках. Я никогда не была тенью своего мужа! Все, что у нас есть, все, чего достиг Алик, — не без моей помощи, поддержки и веры в него. Он это знает и ценит. И тень не может быть любимой, желанной и с горящими глазами! Тень — это никто и ничто, она ходит за вами непризнанной и ненужной. Это не обо мне.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы высказал мнение о том, что вам нужно открыть свою небольшую пекарню. Вы прислушались к его мнению?

Я шла на проект, чтобы узнать и услышать мнение Дмитрия Карпачева о себе как о маме. Мне было интересно, может, я что-то делаю не так, не замечаю чего-то. Но каково же было мое удивление, когда вместо материнства мы говорили обо мне как о личности! Дмитрий посоветовал открыть кондитерскую, и он это сказал с такой верой, что у меня начали крылья вырастать. Появилась уверенность в себе!

Изменилось ли что-то после проекта?

Изменилась моя самооценка, она стала выше! После выпуска мне написало очень много людей, все меня поддержали. Спасибо им огромное! Я начала больше времени уделять себе, стала задумываться и заниматься собой. Сейчас я прорабатываю рецепты, совершенствую их, записываю, разрабатываю концепцию. Спасибо проекту, что дал возможность увидеть со стороны и оценить себя!

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