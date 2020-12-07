Сегодня, 7 декабря, в эфире телеканала СТБ выйдет 33 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-психолог, мама-богиня, мама на миллион и мама из народа. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-психолог Инна

Инна воспитывает свою 7-летнюю дочь независимой личностью и с уважением относится к ее желаниям. Женщина не давит на малышку родительским авторитетом, разрешает ей одеваться так, как она хочет, и учиться так, как девочка считает нужным.

Мама-богиня Таня

На первом месте у Тани — она сама. И только потом уже — двое сыновей, 10-ти и 7-ми лет. Мальчики спокойно могут приготовить ужин, самостоятельно пользуются общественным транспортом и помогают маме по хозяйству.

Мама на миллион Ира

Ира — коуч по финансовой грамотности. Женщина воспитывает сына настоящим вундеркиндом. В 2 года мальчик уже знает все марки автомобилей, все планеты и несколько языков.

Мама из народа Саша

Для Саши очень важно воспитать своих детей счастливыми, а не избалованными мажорами. Она не обременяет сыновей нудными правилами и ограничениями, ведь считает, что много кто из нас в детстве ел землю из песочницы и вазонов и при этом вырос здоровым человеком.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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