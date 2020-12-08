Сьогодні, 8 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 34 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-психологині Інни. Жінка виховує 7-річну доньку вільною особистістю і не тисне на неї своїм авторитетом. Та чи не живе Ліза у вигаданому світі, і чи не страждає від цього дисципліна?

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Мама-психологиня Інна виховує 7-річну доньку Лізу. Головне правило для Інни — поважати дитину від народження. Вона дозволяє дівчинці проявляти будь-які емоції, одягатися на свій смак, учитися так, як вона сама вважає за потрібне. Інна не пригнічує дочку своїм авторитетом. Та чи хороша це тактика і чи не постраждає при цьому дисципліна — вирішили розібратися суперниці.

Учасниці були шоковані шикарною квартирою, у якій проживає Інна з дочкою. Як зізналася мама-психологиня, її купив чоловік, і після розлучення в ній живуть Інна з Лізою. До слова, чоловік, приїжджаючи в гості, також зупиняється тут. Мама-психологиня розповіла, що всі фінансові витрати на сплату за комунальні послуги, а також додаткові заняття та школу взяв на себе чоловік. Проте суперниці не розділили такий уклад життя. Їм здалося, що після розлучення колишній чоловік повинен жити окремо. Та, як зізналася Інна, наразі її все влаштовує.

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У відвертій розмові з учасницями мама-психологиня зізналася, що розійшлася з чоловіком через його зраду. Нині чоловік проживає в Лондоні. Інна поки не розповіла доньці про розлучення. Вона боїться травмувати дитину. Однак суперниці вважають, що це нечесно щодо дівчинки.

Під час розмови з Лізою учасниці з’ясували: вона впевнена, що тато просто працює в іншій країні. Дізнатися більше їм не вдалося, адже Інна зупинила матусь і попросила більше цю тему не порушувати. Господиня дому вважає, що такі питання обговорювати з дитиною некоректно. Така позиція обурила учасниць. На їхню думку, обманювати дітей не можна, і Інна повинна чесно розповісти правду доньці.

Якими ще одкровеннями поділилася з суперницями мама-психологиня Інна? А також які поради вона почула від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 34 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 34 випуск: Невже дочка мами-психологині Інни живе в ілюзорному світі? Супермама 2 сезон 34 випуск: Невже дочка мами-психолога Інни живе в ілюзорному світі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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