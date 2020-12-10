10 грудня закінчився дев’ятий тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки бонусним балам від ведучого і експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-психологиня Інна. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Ми з донькою часто дивилися цю передачу, і в одній із них Ліза побачила, що мама вдарила свою дитину. На неї це справило дуже сильне враження, і вона сказала: «Мамо, ти ж психолог, давай підемо на цю передачу і ти всім розкажеш, що так робити не можна». Спочатку я віджартувалася, але потім вирішила — а чому б і не взяти участь? Адже до мене, як до психолога, дуже часто приходять жінки, які вважають себе поганими мамами через те, що не завжди можуть упоратися зі своїми емоціями. Тому я вирішила показати всім жінкам, що можна бути хорошою мамою, навіть якщо твоє життя не відповідає загальноприйнятому ідеалу. Адже, як мені здається, супермама — це не ідеальна мама, тому що ідеальних людей не існує. Супермама — це та мама, яка хоче вчитися знаходити спільну мову з дитиною, будувати з нею стосунки.

Яке враження на вас справили учасниці?

Учасниці були дуже різні. Зйомки передачі — доволі стресова ситуація, у якій людина не може прикидатися, вона проявляє всі свої справжні якості. Мені було дуже цікаво спостерігати за тим, як проявлялася кожна у суперниць. Хтось залишався вірним своїм принципам, а хтось заради перемоги з легкістю від них відмовлявся. Саша справила на мене враження дуже нещасної людини, для якої цей світ — ворожий, ніби вона бачить його в чорних барвах. Її агресивна поведінка — спроба напасти першою — своєрідний захист від ризиків, що можуть зробити боляче.

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Таня мені здалася дуже цілеспрямованою. Вона готова йти до своєї мети, не дуже ретельно вибираючи засоби. Іра мені сподобалася. Вона впевнена в собі, розумна, красива і вихована.

Чи підтримуєте ви зв’язок із учасницями?

Після програми ми регулярно спілкуємося з Ірою. Сподіваюся, це спілкування продовжиться й далі. З Сашею і Танею спілкування припинилося, напевно, тому, що ми дуже різні.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди порадив вам чесно поговорити з дочкою про стосунки з колишнім чоловіком. Ви прислухалися до його поради?

Так, звісно. Я розумію, що, можливо, ми з колишнім чоловіком могли бути занадто обережними в бесіді з дочкою. Саме тому в нас залишилися відкритими деякі питання. Та після передачі ми пояснили незрозумілі для неї нюанси.

Чи змінилося щось після проєкту?

Я взагалі не публічна людина і трохи хвилювалася, думала про те, як буду почуватися після виходу передачі. Хочу подякувати глядачам, які підтримували мене своїми коментарями. Лізонька дуже рада, що нам дісталася перемога, каже, що вона цього просила в Діда Мороза. А в моїй практиці стало більше клієнтів. Багато хто каже, що їм легше наважитися на візит до людини, яку вже трохи знають, нехай навіть із телевізора.

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