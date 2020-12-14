Сьогодні, 14 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 37 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама-перфекціоністка, мама-непосида, мама-мотиваторка і мама-продюсерка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Мама-перфекціоністка Наталя

Наталя затрималася в декреті на 17 років. У її домі завжди повинна бути ідеальна чистота. Такі самі принципи жінка намагається прищепити і своїм дітям, які, помивши руки, закривають кран ліктиком, щоб не було розводів.

Мама-непосида Аня

Аня не любить нудно проводити час. Тому, навіть будучи в декреті з двома дітьми, вона ніколи собі ні в чому не відмовляє і спокійно може піти на манікюр або фарбування волосся.

Мама-мотиваторка Олена

Олена для своїх дітей стала справжньою зіркою. Її донечки часто хваляться мамою перед однокласниками і друзями. Олена впевнена: її діти пишаються нею.

Мама-продюсерка Ліля

Ліля виховує двох дітей і зі старшої доньки хоче зробити справжню зірку. Жінка вибирає для неї вбрання, репертуар, концертні майданчики і свято вірить у те, що її донечка досягне успіху.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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