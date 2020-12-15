15 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 38 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня рассказывать о своих премудростях воспитания будет мама-перфекционистка Наташа. Женщина уже 17 лет находится в декрете и тратит все свои силы на поддержание идеальной чистоты в доме. Но хватает ли ей времени на воспитание, и прислушивается ли она к мнению своих детей? А также как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Мама-перфекционистка Наташа 17 лет находится в декрете. Всю свою жизнь она решила посвятить детям и дому. Для Натальи главное — чистота. Ее дети едят только на кухне, микроволновую печь открывают с помощью салфетки, а кран в ванной закрывают локтем, чтобы на нем не оставалось разводов. Но правильный ли такой подход? Или же гиперопека может негативно отразиться на развитии детей и привести к протестам? В этом сегодня будут разбираться соперницы.

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В 38 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему некоторым участницам показалось, что Наталья перегибает с правилами и порядком в доме?

Зачем маме-перфекционистке три пылесоса?

Из-за какого конфликта старшая дочь Натальи сбежала от мамы учиться в Польшу?

Могут ли дети мамы-перфекционистки самостоятельно о себе позаботиться?

Почему Дмитрий Карпачев высказал мнение о том, что Наталья издевается над детьми?

Video: «Супермама» 2 сезон 38 выпуск от 15.12.2020: Идеальная хозяйка, или Зачем маме-перфекционистке три пылесоса? Супермама 2 сезон 31 выпуск: Идеальная хозяйка, или Зачем маме-перфекционистке три пылесоса? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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