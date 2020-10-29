Сьогодні, 29 жовтня, закінчився третій тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам від конкуренток перемогла мама-командирка Марго. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Почула про проєкт і подумала: «А чому б не спробувати?» Стало цікаво, чи гідна я титулу супермами? Для мене це як нове випробування в житті ― зустрітися з гідними матусями і позмагатися з ними!

А ще дуже хотілося почути думку Дмитра Карпачова стосовно мого підходу до виховання Амелії.

Яке враження на вас справили учасниці?

Я просто була здивована, наскільки всі мами різні. Кожна цікава і унікальна по-своєму і зі своїми «тарганами» в голові.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов казав про те, що вам варто бути трохи м’якшою з донькою. Чи змінили ви свою думку щодо цього питання?

Моє ставлення до виховання Амелії не дуже змінилося, але, звичайно ж, я прислухалася до думки професіонала і зробила для себе висновки. Адже Дмитро звернув увагу на ті моменти, які я вважала не такими й важливими. Тому я прислухалася і переглянула деякі свої погляди, адже для мене важливе майбутнє моєї дочки.

Чи змінилося щось після проєкту?

Проєкт справді змінив моє життя. Зник епіцентр усіх моїх проблем — це мій чоловік, хоч як грубо це звучить! Після розлучення я зрозуміла, що тепер я по-справжньому щаслива. Я радію кожному дню. У мене в родині більше немає ні сварок, ні криків, ні з’ясування стосунків. Тільки любов, радість і лункий сміх моєї любої Амелії!

Я так і продовжую щодня займатися її розвитком, відкриваючи щось нове і цікаве.

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