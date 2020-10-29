Сегодня, 29 октября, закончилась третья неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам от конкуренток победила мама-командирша Марго. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

Почему решили принять участие в проекте?

Услышала о проекте и подумала: «А почему бы не попробовать?». Стало интересно, достойна ли я титула супермамы. Для меня это как новое испытание в жизни ― встретиться с достойными мамочками и побороться с ними!

А еще очень хотелось услышать мнение Дмитрия Карпачева по поводу моего подхода к воспитанию Амелии.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Я просто была удивлена, насколько все мамы разные. Каждая интересна и уникальна по-своему и со своими «тараканами» в голове.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев говорил о том, что вам стоит быть несколько мягче с дочкой. Изменили ли вы свое мнение относительно этого вопроса?

Мое отношение к воспитанию Амелии в корне не изменилось, но, конечно же, я прислушалась к мнению профессионала и сделала для себя выводы! Ведь Дмитрий обратил внимание на те моменты, которые я считала не столь важными! Поэтому я прислушалась и пересмотрела некоторые взгляды, ведь для меня важно будущее дочери.

Изменилось ли что-то после проекта?

Проект действительно изменил мою жизнь. Исчез эпицентр всех моих проблем — это муж, как бы грубо ни звучало! После развода я поняла, что сейчас по-настоящему счастлива. Я радуюсь каждому дню. У меня в семье больше нет ссор, нет криков, нет выяснений отношений. Только любовь, радость и громкий смех моей любимой Амелии.

Я так и продолжаю ежедневно заниматься ее развитием, открывая что-то новое и интересное.

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