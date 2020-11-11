«Супермама» 2 сезон 19 випуск: Чому син мами-співачки Ксенії плаче, коли бачить її в концертній сукні?

Сьогодні, 11 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 19 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць із Дніпра з різними поглядами на виховання продовжує боротьбу за звання найкращої. І сьогодні гостей приймала мама-співачка Ксенія. Жінка постійно пропадає на роботі. Вона чесно зізнається, що для неї дуже важливо заробити гроші, щоб забезпечити свою сім’ю. А ось вихованням 4-річного сина займається бабуся. Та чи вистачає Ксенії часу, щоб побути з дитиною? І до чого може привести таке виховання?

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Ксенія — співачка і викладачка вокалу. Разом з чоловіком вона виховує чотирирічного сина Льову. З дитиною багато часу проводить бабуся, адже Ксенія впевнена в якості її виховання. Мама в цей час заробляє на все найкраще для свого сина. Чи вдається їй зберегти контакт із сім’єю всупереч щільному робочому завантаженню? У цьому вирішили розібратися суперниці, які вже на порозі її квартири.

Ксенія зустріла учасниць у повсякденному одязі, чим здивувала конкуренток. Вона запросила їх за стіл і розповіла про своє минуле. Коли Ксенія дізналася, що завагітніла, то хотіла зробити аборт. Вона робила все, щоб перервати вагітність: курила, засмагала на сонці, займалася в спортзалі і навіть проходила рентген! Однак після того, як у неї відкрилася кровотеча, зрозуміла, що коїть велику помилку. Ксенія вирішила залишити дитину і тепер дуже жалкує, що завдала шкоди своєму синові. Учасниці були шоковані таким минулим мами-співачки. Вони вважають, що це дуже безвідповідально.

Далі Ксенія познайомила суперниць зі своїми сином і матір’ю, адже саме бабуся проводить із хлопчиком більшу частину часу. Оксана Степанівна розповіла, що головний принцип її виховання — дисципліна. Її онук чітко знає, як потрібно поводитися. Такі ж методи вона впроваджувала і в виховання Ксенії. Як зізналася мама-співачка, вона в дитинстві ніколи не гуляла на вулиці і навіть не виходила сама з дому до закінчення школи. Однак усі учасниці категорично не згодні з таким підходом. Вони вважають, що в дитини має бути дитинство.

Щоб продемонструвати свій талант, Ксенія вирішила запросити конкуренток у ресторан і заспівати для них. Та щойно вона одягла сукню для виступів, її син, побачивши маму, розплакався. Учасниці були шоковані такою реакцією. А ще більше вони здивувалися, коли Льову пішла заспокоювати не Ксюша, а бабуся.

Ну, а як конкурентки оцінять виступ Ксенії, і яке враження на них справив чоловік і за сумісництвом продюсер мами-співачки? А також які поради жінка почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 19 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 19 випуск: Чому син мами-співачки Ксенії плаче, коли бачить її в концертній сукні? Супермама 2 сезон 19 випуск: Чому син мами-співачки Ксенії плаче, коли бачить її в концертній сукні? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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