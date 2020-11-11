«Супермама» 2 сезон 19 выпуск: Почему сын мамы-певицы Ксении плачет, когда видит ее в концертном платье?

Сегодня, 11 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 19 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц из Днепра с разными взглядами на воспитание продолжает борьбу за звание лучшей. И сегодня гостей принимала мама-певица Ксения. Женщина постоянно пропадает на работе. Она честно признается, что для нее очень важно заработать деньги, чтобы обеспечить свою семью. А вот воспитанием 4-летнего сына занимается бабушка. Но хватает ли Ксении времени, чтобы побыть с ребенком? И к чему может привести такое воспитание?

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Ксения — певица и преподаватель вокала. Вместе с супругом она воспитывает четырехлетнего сына Леву. С ребенком много времени проводит бабушка, ведь Ксения уверена в качестве ее воспитания. Мама в это время зарабатывает на все самое лучшее для своего сына. Удается ли ей сохранить контакт с семьей вопреки плотной рабочей загрузке? В этом решили разобраться соперницы, которые уже на пороге ее квартиры.

Ксения встретила участниц в повседневной одежде, чем удивила конкуренток. Она пригласила их за стол и рассказала о своем прошлом. Когда Ксения узнала, что забеременела, то хотела сделать аборт. Она делала все, чтобы прервать беременность: курила, загорала на солнце, подвергала себя физическим нагрузкам и даже проходила рентген! Однако после того, как у нее открылось кровотечение, поняла, что совершает большую ошибку. Ксения приняла решение сохранить ребенка и сегодня очень жалеет о том, что нанесла вред своему сыну. Участницы были шокированы таким прошлым мамы-певицы. Они посчитали, что это очень безответственно.

Далее Ксения решила познакомить соперниц со своими сыном и мамой, ведь именно бабушка проводит с мальчиком большую часть времени. Оксана Степановна рассказала, что главный принцип ее воспитания — дисциплина. Ее внук четко знает, как нужно себя вести. Такие же методы она внедряла и в воспитание Ксении. Как призналась мама-певица, она в детстве никогда не гуляла на улице и даже не выходила одна из дома до окончания школы. Однако все участницы категорически не согласны с таким подходом. Они считают, что у ребенка должно быть детство.

Чтобы продемонстрировать свой талант, Ксения решила пригласить конкуренток в ресторан и спеть для них. Но как только она надела платье для выступлений, ее сын, увидев маму, расплакался. Участницы были шокированы такой реакцией. А еще больше они удивились, когда Леву пошла успокаивать не Ксюша, а бабушка.

Ну, а как конкурентки оценят выступление Ксении, и какое впечатление на них произвел муж и по совместительству продюсер мамы-певицы? А также какие советы женщина услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 19 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 19 выпуск: Почему сын мамы-певицы Ксении плачет, когда видит ее в концертном платье? Супермама 2 сезон 19 выпуск: Почему сын мамы-певицы Ксении плачет, когда видит ее в концертном платье? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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