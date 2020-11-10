«Супермама» 2 сезон 18 выпуск: Как воспитывает свою дочь мировая чемпионка по кикбоксингу?

Сегодня, 10 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 18 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц из Днепра с разными взглядами на воспитание продолжает борьбу за звание лучшей. И второй гостей принимала ММА-мама Алена. Женщина ― многократная чемпионка мира по смешанным единоборствам. Алена не мыслит своей жизни без спорта. И к этому же приучает свою 3-летнюю дочь. Но к чему может привести такое воспитание?

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Алена ― действующая чемпионка мира по смешанным единоборствам, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою. Ее супруг ― также спортсмен. Вместе пара воспитывает трехлетнюю дочку Дашеньку. Малышка не отстает от спортивных родителей и с 8 месяцев посещает плавание. Также девочка занимается смешанными единоборствами. Даша часто ездит на соревнования с родителями и активно занимается с ними. Но достаточно ли внимания уделяется в их семье другим аспектам воспитания ― в этом решили разобраться соперницы.

Алена захотела сразу познакомить мамочек со своим детищем ― спортзалом, а также показать и рассказать, что привело ее в спорт. После небольшой тренировки с участницами ММА-мама рассказала, что занялась кикбоксингом после того, как в школе ее избили сверстники. После одной из потасовок ей даже сломали несколько пальцев. Как призналась Алена, для нее это очень больная тема и после буллинга она больше никому не позволяет себя обижать.

По дороге домой Алена решила показать, как проходит тренировка у ее 3-летней дочери. Как раз в это время малышка занималась с папой кикбоксингом на улице. Однако конкурентки не оценили такой спорт. Так, мама-певица высказала мнение о том, что девочка должна заниматься несколько другими видами спорта или и вовсе выбрать иное увлечение, например, вышивку бисером. Однако Алена категорически не согласна с соперницами. Она рассказала, что кроме тренировок по кикбоксингу Даша еще занимается плаванием, танцами, учит английский, буквы и цифры. Дочка ММА-мамы живет по четкому режиму, и женщина уверена, что именно так можно воспитать здорового, счастливого и уверенного в себе ребенка.

Когда участницы пришли домой к Алене, они были удивлены тем, что мировая чемпионка живет в общежитии. ММА-мама рассказала, что в прошлом она была замужем за мужчиной, который вскоре заболел игроманией. У семьи появились большие долги. Чтобы их закрыть, им пришлось продать квартиру. Но даже после этого бывший муж обокрал маму Алены. После этого женщина решила уйти от него. Она осталась одна практически без средств на существование. Но сейчас у нее новая жизнь. Она замужем за мужчиной, который младше ее на 12 лет!

Ну, а как конкурентки оценят интеллектуальное развитие Даши? А также какие советы ММА-мама услышит от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 18 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 18 выпуск: Как воспитывает свою дочь мировая чемпионка по кикбоксингу? Супермама 2 сезон 18 выпуск: Как воспитывает свою дочь мировая чемпионка по кикбоксингу? Как отреагирует Дмитрий Карпачев?

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