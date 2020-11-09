«Супермама» 2 сезон 17 выпуск: Еда с пола, грязь и запах кошачьего туалета ― в каких условия живут дети мамы-чудачки Кати?

Сегодня, 9 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 17 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из Днепра с разными взглядами на воспитание начала борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимает мама-чудачка Катя, дети которой могут делать все, что захотят. Женщина абсолютно не напрягает свою дочь учебой, ведь считает, что у нее должно быть детство. Но к чему может привести такое воспитание?

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Катя — мама-чудачка. Она считает, что жить нужно ярко. Женщина воспитывает семилетнюю Маргариту и годовалую Матильду. По ее словам, грязные и голодные дети — счастливые дети! Мама позволяет дочкам почти все: краситься яркими помадами, размазывать еду, экспериментировать с волосами, ходить босиком и купаться столько, сколько им хочется. Героиня уверена, что дети сами почувствуют, когда им станет холодно или некомфортно. Желание детей — закон для Кати. Но хорошая ли это тактика для воспитания? В этом решили разобраться участницы, которые уже на пороге большого загородного дома мамы-чудачки.

Конкурентки были приятно удивлены большим домом, в котором живет семья Кати. Однако их расстроила грязь, пыль и запах кошачьего туалета, которые они обнаружили внутри. Но Катя считает, что чистота — не главное. Ее младшая дочь спокойно может есть всю еду руками. Даже с пола. Даже если рядом с этой едой ходит кошка. К слову, Катя разводит породистых кошек и в ее доме постоянно присутствует от 3 до 10 животных. Маму-чудачку абсолютно не беспокоит эта ситуация. Женщина считает, что так детский иммунитет будет только крепче. Но участницы были откровенно возмущены таким подходом к гигиене.

Немало удивления у конкуренток вызвал и тот факт, что старшая дочь Кати — Маргарита — несмотря на то, что уже окончила 1-й класс, не умеет хорошо читать и считать в пределах первого десятка. К тому же мамочкам показалось, что девочка невоспитана и может позволить себе грубить или повышать голос на взрослых. На замечания конкуренток Катя ответила, что самое главное — не учеба, а положительные эмоции и счастливое детство.

Ну, а что по этому поводу скажет маме-чудачке ведущий проекта Дмитрий Карпачев? А также о каких еще секретах Кати узнают участницы? Смотрите все подробности в 17 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 17 выпуск: Еда с пола, грязь и запах кошачьего туалета ― в каких условия живут дети мамы-чудачки Кати? Супермама 2 сезон 17 выпуск: Еда с пола, грязь и запах кошачьего туалета ― в каких условия живут дети мамы-чудачки Кати? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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