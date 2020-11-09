Сегодня, 9 ноября, в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться мамочки из Днепра: ММА-мама, мама-чудачка, мама-певица и мама-кассирша. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

ММА-мама Алена

Алена — действующий чемпион мира по смешанным единоборствам. Женщина научила свою 3-летнюю дочь драться раньше, чем ходить, ведь считает, что спорт и дисциплина — гарантия правильного развития ребенка.

Мама-чудачка Катя

Катя называет себя городской сумасшедшей. Женщина воспитывает своих детей без ограничений: разрешает размазывать еду по полу, красить волосы в яркие цвета и не заморачивается по поводу учебы, ведь считает, что самое главное для малышек — беззаботное счастливое детство.

Мама-певица Ксения

Ксения отдает все свои силы работе. Она старается для того, чтобы у ее сына были лучшие вещи, игрушки и отдых. А воспитанием Льва занимается бабушка.

Мама-кассирша Эльвира

Эльвира считает, что деньги — не главное. Женщина родила сына, когда ей было всего 18 лет. У Эльвиры нет высшего образования, потому что с самого детства она мечтала стать кассиром.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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