Сьогодні, 9 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться матусі з Дніпра: ММА-мама, мама-дивачка, мама-співачка і мама-касирка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

ММА-мама Альона

Альона— чинна чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. Жінка навчила свою 3-річну донечку битися раніше, ніж ходити, адже вважає, що спорт і дисципліна — гарантія правильного розвитку дитини.

Мама-дивачка Катя

Катя називає себе міською божевільною. Жінка виховує своїх дітей без обмежень: дозволяє розмазувати їжу по підлозі, фарбувати волосся в яскраві кольори і не заморочується через навчання, адже вважає, що найголовніше для малят — безтурботне щасливе дитинство.

Мама-співачка Ксенія

Ксенія віддає всі свої сили роботі. Вона старається для того, щоб її син мав найкращі речі, іграшки та відпочинок. А вихованням Лева займається бабуся.

Мама-касирка Ельвіра

Ельвіра вважає, що гроші — не головне. Жінка народила сина, коли їй було всього 18 років. У Ельвіри немає вищої освіти, бо з самого дитинства вона мріяла стати касиркою.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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