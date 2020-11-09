«Супермама» 2 сезон 17 випуск: Їжа з підлоги, бруд і запах котячого туалету — у яких умовах живуть діти мами-дивачки Каті?

Сьогодні, 9 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 17 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць із Дніпра з різними поглядами на виховання розпочала боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймає мама-дивачка Катя, діти якої можуть робити все, що захочуть. Жінка зовсім не напружує свою доньку навчанням, адже вважає, що у неї має бути щасливе дитинство. Та до чого може привести таке виховання?

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Катя — мама-дивачка. Вона вважає, що жити потрібно яскраво. Жінка виховує семирічну Маргариту і однорічну Матильду. За її словами, брудні й голодні діти — щасливі діти! Мама дозволяє донькам майже все: фарбуватися яскравими помадами, розмазувати їжу, експериментувати з волоссям, ходити босоніж і купатися стільки, скільки їм хочеться. Героїня впевнена, що діти самі відчують, коли їм стане холодно або некомфортно. Бажання дітей -— закон для Каті. Та чи хороша це тактика для виховання? У цьому вирішили розібратися учасниці, які вже на порозі великого заміського будинку мами-дивачки.

Конкурентки були приємно здивовані великим будинком, у якому живе сім’я Каті. Однак їх засмутили бруд, пил і запах котячого туалету, які вони виявили всередині. Та Катя вважає, що чистота — не головне. Її молодша донька спокійно може їсти всю їжу руками. Навіть з підлоги. Навіть якщо поруч із цією їжею ходить кішка. До слова, Катя розводить породистих котів і в її будинку постійно мешкають від 3 до 10 тварин. Маму-дивачку зовсім не напружує така ситуація. Вона вважає, що так дитячий імунітет буде тільки міцнішим. Але учасниці були відверто обурені таким підходом до гігієни.

Чималий подив у конкуренток викликав і той факт, що старша донька Каті — Маргарита — незважаючи на те, що вже закінчила 1-й клас, не вміє добре читати і рахувати в межах першого десятка. До того ж матусям здалося, що дівчинка невихована і може дозволити собі грубити або підвищувати голос на дорослих. На зауваження конкуренток Катя відповіла, що головне — не навчання, а позитивні емоції і щасливе дитинство.

Ну, а що про це все скаже мамі-дивачці ведучий проєкту Дмитро Карпачов? А також які ще Катині секрети дізнаються учасниці? Дивіться всі подробиці в 17 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 17 випуск: Їжа з підлоги, бруд і запах котячого туалету — у яких умовах живуть діти мами-дивачки Каті? Супермама 2 сезон 17 випуск: Їжа з підлоги, бруд і запах котячого туалету - в яких умовах живуть діти мами-дивачки Каті? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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